Flaş FETÖ Operasyonu: İlçe Jandarma Komutamı Gözaltına Alındı

Son dakika haberi İstanbul'dan geldi.

Edinilen son dakika bilgilerine göre Silivri İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Yoldaş, 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan FETÖ soruşturması kapsamında şüphelisi olarak gözaltına alındı. Aynı zamanda Silivri Cezaevi yanında bulunan FETÖ davalarının görüldüğü duruşma salonlarının da güvenliğine bakan ve buraların güvenliğinden sorumlu olduğu öğrenilen Binbaşı Yoldaş'ın evinde, makamında ve aracında arama yapıldı bazı dökümanlar ile elektronik eşyalara el konuldu.

9 AY ÖNCE GÖREVE BAŞLAMIŞTI

Şırnak Uludere İlçe Jandarma Komutanıyken geçtiğimiz Ağustos ayında Silivri'ye tayin edilen Binbaşı Mustafa Yoldaş, 15 Ağustos itibariyle Silivri İlçe Jandarma Komutanı olarak görevine başlamıştı. Yoldaş, aynı zamanda Silivri'deki FETÖ yargılamalarının yapıldığı duruşma salonlarının güvenliğinden de sorumluydu.

3 GÜN ÖNCE GÖZALTINA ALINDI

Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında hakkında şüpheli olarak gözaltı kararı verildiği öğrenilen Yoldaş'ın, Ankesör araştırmaları sonucu yakalandığı belirtildi. Mustafa Yoldaş, geçtiğimiz Cuma günü sabah saatlerinde İstanbul Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından lojmanında gözaltına alındı.

AĞRI'DAN GELEN EKİPLER TARAFINDAN GÖTÜRÜLDÜ

Evinde, makamında ve aracında arama yapılan Yoldaş, soruşturmayı yürüten Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı'na teslim edilmek üzere götürüldü. Burada sağlık kontrolündne geçirilen Yoldaş'ın, Ağrı Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemleri sürüyor.

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