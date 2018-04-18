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FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı Askerlik Şubesi Önünde İntihar Etti

Hakkında açığa alma kararı verilen bir Yüzbaşı, önceki akşam geldiği askerlik şubesinin önünde, güvenlik görevlisinin silahlı alarak intihar etti.

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FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı Askerlik Şubesi Önünde İntihar Etti

Hakkında açığa alma kararı verilen bir Yüzbaşı, önceki akşam geldiği askerlik şubesinin önünde, güvenlik görevlisinin silahlı alarak intihar etti.

18 Nisan 2018 Çarşamba 13:29
FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı Askerlik Şubesi Önünde İntihar Etti

Son dakika haberi İzmir'den geldi. Edinilen son biglilere göre İzmir'de açığa alınan bir asker intihar etti.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde devam eden Fehullahçı Terör Örgütü/Paraloel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında, hakkında açığa alınması kararı verilen Yüzbaşı Fatih Uğur K., daha önce görev yaptığı askerlik şubesinin önünde nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden silahını alıp başına tuttu ve ateş ederek hayatına son verdi.

Ödemiş Askerlik Şubesi Başkanlığı görevini yaparken bundan 2,5 ay önce, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında hakkında açığa alınma kararı verilen Yüzbaşı Fatih Uğur K., önceki gün gece geç saatlerde, daha önce görev yaptığı binanın önüne geldi.

Askerlik şubesinde görevli, nöbet tutan özel güvenlik görevlisinin belinden tabancasını çekip alan Yüzbaşı Fatih Uğur K., silahıo başına doğrulttu ve ateş etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde, Fatih Uğur K.'nın hayatını kaybettiğini tespit ettti.

Yapılan incelemenin ardından Fatih Uğur K.'nın cesedi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

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Son DakikaIntiharHaber
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