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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Leopard Tank' Açıklaması Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman hükümetinin Türkiye'ye Leopard tanklarıyla ilgili modernizasyon durdurma kararı almadığını, söz konusu komisyonun ertelendiğini, askıya alma ya da iptalin söz konusu olmadığını söyledi.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Leopard Tank' Açıklaması Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman hükümetinin Türkiye'ye Leopard tanklarıyla ilgili modernizasyon durdurma kararı almadığını, söz konusu komisyonun ertelendiğini, askıya alma ya da iptalin söz konusu olmadığını söyledi.

25 Ocak 2018 Perşembe 17:08
Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Leopard Tank' Açıklaması Geldi

Dışişleri Bakanlığı'ndan 'Leopard Tank' Açıklaması Geldi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Alman hükümetinin Türkiye'ye Leopard tanklarıyla ilgili modernizasyon durdurma kararı almadığını, söz konusu komisyonun ertelendiğini, askıya alma ya da iptalin söz konusu olmadığını söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, "Leopard tanklarıyla ilgili bir komisyon toplanacaktı. Bu komisyon toplantısı ertelendi. Askıya alma ya da iptal diye bir şey yok." dedi. Alman Der Spiegel dergisi, Türkiye'ye Leopard Tank satışının akıbetiyle ilgili kararın yeni hükümet tarafından verileceğini, tankların Suriye'de kullanılmasına karşı çıkıldığını söylemişti. Alman hükümeti de pazartesi günü konuyla ilgili bir açıklama yapmış, ve söz konusu tankların operasyonda kullanıldığını bilmediklerini söylemişti.

Türkiye'deki leopard tanklarının modernizasyonu ve iki ülkenin birlikte savaş uçakları için mühimmat üretme planlarıyla ilgili toplanacak komisyonun iptal edildiğine yönelik haberler asılsız çıktı. Bakan Çavuşoğlu, iptal ya da askıya alma olmadığını açıkladı.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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