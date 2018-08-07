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Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2018 Sözleşmeli Er Alımı!..

Milli Savunma Bakanlığı Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı "2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini" 13 - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

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Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2018 Sözleşmeli Er Alımı!..

Milli Savunma Bakanlığı Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı "2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini" 13 - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.

07 Ağustos 2018 Salı 21:09
Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2018 Sözleşmeli Er Alımı!..

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 2018 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ


1.    Milli Savunma Bakanlığı Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığı "2018 Yılı Sözleşmeli Er Temini"    13 - 17 Ağustos 2018 tarihleri arasında yapılacaktır.
2.    Adaylar sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı (Cebeci/ANKARA) adresinde hazır bulunacaklardır.
3.    Seçim Aşaması Faaliyetleri; 
a.    Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme, Fiziki Yeterlilik Testi, Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri aşamalarından oluşmaktadır. 
b.    Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların, yanlarında spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.
c.    Hafta sonları sınav yapılmayacaktır.
4.    Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri yanlarında getireceklerdir. 
5.    Askerlik hizmetini yapmamış adaylar seçim aşaması faaliyetlerine gelirken son 1(bir) ay içerisinde alınmış "Askerlik Durum Belgesi" getireceklerdir.(Askerlik Durum Belgesi E-Devlet üzerinden alınabilecektir.)
6.    Askerlik hizmetini bitiren adaylar; Terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) ve bir adet önlü arkalı fotokopisini veya Terhis belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).
7.    Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) "adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir
8.    Adayların belgelerinin hem aslını hem de fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir. 
9.    Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.
10.    Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.
11.    Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir. 
12.    MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında sınav ve mülakat süresince adaylara yemek ve su ikramında bulunulacaktır.
13.    Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...
14.    Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...
Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle www.personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresinde yer alan insan kaynakları bölümüne bakınız. 

İlave sorularla ilgili irtibat numarası     : 0 (312) 562 05 43
Fax (Belgegeçer)                                 : 0 (312) 319 43 67 

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 07.08.2018 22:49
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Arafat 1 saat önce

Bu asayiş komando ne oldo

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Metin 1 saat önce

Arkadaşlar Tam Olarak Anlayamadım Askerlik Şartı Varmı

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volkan 11 dakika önce

Ben başvurumu yaptım fakat tc mi yazdığımda kayıt bulunamadı diyor yardımcı olurmusunuz

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sorusoran 7 dakika önce

Admin hava astsubay alımı nezaman ? Ön lisans kpss beklenecek mi ? bununla ilgili bir haber lütfen.

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