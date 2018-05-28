Deniz Kuvvetleri Subay Alımı Sonuçları Açıklandı

Milli Savunma Bakanlığından bir son dakika açıklaması geldi.

MSB Personel Demin Daire Başkanlığı tarafından yapılan son dakika açıklamasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı subay alımı seçim aşamalarının tamamlandığı ve kazanan adayların belli olduğuna yer verildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI PİLOT YETİŞTİRMEK ÜZERE DIŞ KAYNAKTAN SUBAY ALIMINA BAŞVURAN ADAYLAR İÇİN UÇUŞ EĞİTİMİ VE ÖĞRENCİ SEÇME UÇUŞU İLE İLGİLİ İLAN/AÇIKLAMALAR

Değerli Adaylarımız;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Pilot Yetiştirmek Üzere Dış Kaynaktan Muvazzaf Subay Alımı seçim aşamaları tamamlanmıştır. Seçim aşamaları ve sağlık muayeneleri neticesinde Deniz Hava Komutanlığında 11 Haziran-13 Temmuz 2018 tarihleri arasında "Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu" faaliyetleri icra edilecektir. Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşunda başarılı olan adaylar, kesin kayıt işlemleri yapılarak "Temel Askerlik ve Deniz Subaylığı Nosyonu Kazandırılması Eğitimi"ne başlayacaktır.

2. Adaylar, Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu için geçerli bir kimlik kartı ile 10 Haziran 2018 saat 17.00'a kadar aşağıda belirtilen birliğe katılışını yapacaktır. Resmi bir mazeret olmaksızın 24 saat içerisinde katılış yapmayan adayların başvuruları sonlandırılacaktır.

3. Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu faaliyetleri süresince adayların yemek ve yatma yeri ihtiyaçları Deniz Hava K.lığı tarafından karşılanacaktır.

4. Öğrenci Seçme Eğitimi ve Öğrenci Seçme Uçuşu faaliyetleri süresince adaylar ihtiyaç duyacağı çamaşır, şahsi temizlik malzemeleri, not defteri, kalem vb. malzemeleri katılış esnasında yanlarında getirecektir.

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