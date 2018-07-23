Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Subay Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı!..

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na Deniz Sınıfı Muvazzaf Subay Alımı Başvuru Kılavuzu Yayımlandı. İşte son başvuru tarihi ve tüm detaylar...

MUVAZZAF SUBAYLIK HAKKINDA BİLGİ

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların ve bunların bakmakla yükümlü oldukları kimselerin sağlık işlemlerinde Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve 211 sayılı TSK İç Hizmet Kanunu hükümleri uygulanır.

Dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanların kıt'a, karargâh ve kurumlara atanmalarında TSK Subay ve Astsubay Atama Yönetmeliği hükümleri uygulanır.

926 sayılı TSK Personel Kanunu’nda muvazzaf subaylar için belirlenen rütbe bekleme süreleri, dış kaynaktan muvazzaf subaylığa alınanlar için de uygulanır.

Malî Hakları:

Yürürlükteki kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel (erkek) temin edilecektir. Bu kapsamda;

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 926 sayılı TSK Personel Kanunu ve 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde uygun görülmeyenler ile çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığını kaybedenler veya Türk vatandaşlığından çıkartılanlar TSK’dan istifa etmiş sayılır.

Askerlik hizmeti devam etmekte olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler,

(ç) 926 sayılı TSK Personel Kanunu ile Fakülte ve Yüksek Okullar Askerî Öğrenci Komutanlıkları ve Öğrencileri ile Fakülte ve Yüksek Okullardan Yetişen Subaylara ait Yönetmelik’teki diğer şartlara sahip olmak.

Hastalıklara Göre Değerlendirme Çizelgesi (1) No’lu Değerlendirme Sütununa Göre Muvazzaf Subay Olur” kararlı sağlık kurulu raporunu almak üzere hastaneye sevk edilecek,

c.Başvuru Nasıl ve Ne Zaman Yapılır?

(ç) Halihazırda subay, astsubay, askeri öğrenci, uzman erbaş veya sözleşmeli er eğitiminde olan adaylardan naspedilmemiş, sözleşme yapmamış veya yemin etmemiş olmak,,

NOT: Birlik K.lıklarınca; hakkında “subay olmaya layıktır” nitelik belgesi düzenlenmeyenler ve/veya sicil ortalaması “sicil tam notunun % 85’in altında olanlara”, başvuru şartlarını taşımadıkları tebliğ edilecek ve bu adaylar sınavlara gönderilmeyecektir.

d.Birlik Komutanlıkları Tarafından Yapılacak İşlemler Nelerdir? (Halen askerlik yapanlar, devlet memuru ve işçiler için)

Yanlış beyanda bulunanlar ile yukarıda sahip olunması gereken nitelikleri taşımadığı tespit edilenlerin (başarılı olup kursa katılsalar dahi) işlemleri durdurulacak ve iptal edilecektir.

(6)2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2018 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden, adayların başvuru işlemleri KPSS puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip 2018 yılı KPSS puanları MSB tarafından temin edilecek,

ADAYLARIN TABİ TUTULACAKLARI SEÇİM AŞAMALARI NELERDİR?

Başvurusu kabul edilen adayların kayıt kabul aşaması için getirecekleri belgeler, Kayıt Kabul Komisyonunca teslim alınacak ve başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları mevzuat esaslarına göre kontrol edilecektir. Kontrol sonucunda eksik belgesi olan ve başvuru şartlarını taşımayan adaylar sınavın müteakip aşamalarına alınmayacaktır.

NOT: Herhangi bir nedenle seçim aşaması faaliyetlerine katılmayan adaylara ilave hak tanınmayacaktır.

(2)Fiziki Değerlendirme:

(ç) İlk gün yapılacak olan FYT testlerinden başarılı olan adaylar mülakata girmeye hak kazanacaklardır.

Adayların TABLO-2 ’de yer alan boy ve kilo sınırları içerisinde olup olmadıkları ölçülecektir. Ölçümler mutlaka ayakkabısız ve eşofmanlı/spor kıyafetli yapılacaktır. Tabloda yer alan boy uzunluğu ile boy uzunluğuna uygun vücut ağırlığına sahip olmayan adaylar başvuru şartlarını taşımadığından ikinci seçim aşamalarına katılamayacaklardır. Bu aşamada elenen adayın itirazı kabul edilecek ve farklı tartı, ölçüm veya kontrol cihazları ile tekrar değerlendirilecektir. Aday aynı gün içerisinde sınav merkezinden ayrılmadan itirazını yapacaktır. İkinci değerlendirmede belirlenen sonuçlara itiraz edilemeyecektir.

(5)Mülakat:

(ç) Hastane sevk belgelerinin geçerlilik süresi içerisinde hastaneye başvuru yapmayan ve sevk belgesini herhangi bir aşamada kaybeden, yırtan, kullanılamaz hale getiren adaylara yeni bir sevk belgesi verilmeyecektir. Herhangi bir kanuni mazeretini emniyet teşkilatından, jandarmadan veya mahalle muhtarından alacakları tutanakla belgelendirenlere bir defaya mahsus olmak üzere MSB Per.Tem.D.Bşk.lığı tarafından hastane sevk belgesi verilebilecektir. Aday aldığı tutanak ile MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına tekrar şahsen başvurarak sevk kağıdını yenileyebilecektir.

(ç) Komisyon üyeleri, adayları birbirlerinden bağımsız olarak ve 100 tam puan üzerinden değerlendirmektedir. Baraj puanından daha düşük puan alan adaylar müteakip sürece devam ettirilmez. Mülakat komisyonu kararları kesin olup, idari itiraz hakkı bulunmamaktadır. Mülakat, 100 puan üzerinden değerlendirilecek, 70 ve üstü alan adaylar başarılı kabul edilecektir.

Sağlık raporları işlemleri yapılan hastane tarafından sağlık raporlarının bir nüshası posta yoluyla MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine gönderilecektir. Herhangi bir hak kaybı yaşamamanız için, hastane sevk belgesi aldığınız tarihten itibaren en kısa sürede sağlık raporu işlemlerinizi sonuçlandırılarak, hastane tarafından MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına Cebeci/ANKARA adresine gönderilmiş olmasını sağlayınız. Zamanında gönderilmeyen ve postadaki gecikmelerden kurumumuz sorumlu değildir.

TABLO-9’dadır . (Bilgisayar ortamında ve doldurma talimatına uygun olarak doldurulacaktır.)

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu ve Doldurma Talimatı

(ç) Adaylar kabul edilmiş, öğrenime başlamış olsalar dahi arşiv araştırması ve güvenlik soruşturması sonucunda şüpheli ya da sakıncalı halleri bulunanların ilişiği kesilir.

(2)Nüfus cüzdanı fotokopisi / TC Kimlik Kartı Fotokopisi

Nüfus cüzdanının / TC Kimlik Kartının asılları ve birer adet fotokopileri.

3)Askerî kimlik fotokopisi,

Hâlen askerlik yapan/askerde olan adaylar için askerî kimlik kartı ve bir adet fotokopisi.

(4)Lisans, Yüksek Lisans diploması,

Mezun olduğu en az dört yıl süreli fakülte/yüksekokula ve/veya yüksek lisansa ait diploma veya mezuniyet belgesinin aslı ve birer adet fotokopisi veya fakülte/yüksekokulun yetkili makamlarınca onaylı sureti.

(5)Denklik belgesi,

Öğrenimlerini yurt dışında bitirenler için Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından onaylanmış denklik belgesinin aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi.

(6)Not Durum Belgesi (Transkript),

Bitirdiği en az 4 yıl süreli fakülte/yüksekokula ait okuduğu süre ve dersleri gösteren not durum belgesinin aslı ve fotokopisi (Adayın ismi, okul ve mezun olunan bölüm ismi bulunmayanların belgesi kabul edilmeyecektir.)

Terhis Belgesi (Askerlik hizmetini bitirenler için),

Terhis belgesinin aslı ve bir adet önlü ve arkalı fotokopisi veya Askerlik Şubelerinden onaylı sureti. (onaysız fotokopi kabul edilmez.).

(8)Askerlik Durum Belgesi,

Askerlik hizmetini yapmayan erkek adaylar için, son bir ay içerisinde alınmış askerlik durum belgesinin aslı ve bir adet fotokopisi.

(9)Şehit/gazi eş ve çocuklarına ait ilgili kurumdan (Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından) alınmış onaylı belgenin aslı (adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisi,

Şehit/gazi yakını adayın anne/baba ve eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise mensup oldukları Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de belge alacaklardır.

(10)Adli Sicil Kaydı,

Başvuru formunda ADLİ SİCİL KAYDI’nı “EVET” olarak işaretleyenler, konu hakkındaki adli evraklarının aslı (Adayın yanında olacaktır.) ve bir adet fotokopisini (Mahkeme kararı, iddianame vb.) getireceklerdir.

Nitelik Belgesi (TABLO 4-5 ve 6),