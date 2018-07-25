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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımındaki KPSS Yanlışlığı!..

Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Personel Temin sayfasında subay alımı yapacağını duyurmuştu ancak subay alım kılavuzu incelendiğinde 2018 KPSS şartı olduğu görülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Subay alım kılavuzundaki 2018 KPSS şartı kafaların karışmasına sebep oldu.

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Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımındaki KPSS Yanlışlığı!..

Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Personel Temin sayfasında subay alımı yapacağını duyurmuştu ancak subay alım kılavuzu incelendiğinde 2018 KPSS şartı olduğu görülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Subay alım kılavuzundaki 2018 KPSS şartı kafaların karışmasına sebep oldu.

25 Temmuz 2018 Çarşamba 23:26
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımındaki KPSS Yanlışlığı!..

Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Personel Temin sayfasında subay alımı yapacağını duyurmuştu ancak subay alım kılavuzu incelendiğinde 2018 KPSS şartı olduğu görülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Subay alım kılavuzundaki 2018 KPSS şartı kafaların karışmasına sebep oldu.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın yayımladığı Subay alımı ilanında sonuçları 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacak olan 2018 KPSS şartı yer alıyor. Deniz Kuvveleri Komutanlığı'nın yayımladığı kılavuzda subay alımı için son başvuru tarihi ise 10 Ağustos olarak görülüyor.

Adaylar Düzenleme Bekliyor!

2018 KPSS şartının dışında subay alım kılavuzunda yer alan mühendislik fakültelerinden mezun olma şartı da bir diğer terslik gibi görünüyor. Zira mühendislik fakültelerinden mezun olanlar çiftli yıllarda yapılan KPSS'ye girememektedirler. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Subay Alım ilanına başvurmak isteyen adaylar birçok alanda başvuru yapmakta zorlanıyorlar.

Adaylar, bir düzenleme bekliyor. İlerleyen günlerde bir düzenleme yapılacak mı şimdiden merak konusu... Eğer bir düzenleme olursa KPSSCAFE olarak anında takipçilerimiz ile paylaşacağız.

Deniz Kuvvetleri Konutanlığı Subay alımı ilanının detayları için tıklayınız.

KPSScafe.com.tr | Ankara

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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KPSSDeniz KuvvetleriSubay Alımı
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