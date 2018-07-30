Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımı Haberimize Komutanlıktan düzeltme geldi

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Subay Alımındaki KPSS Yanlışlığı!.. isimli haberimizde Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Personel Temin sayfasında subay alımı yapacağını duyurmuştu ancak subay alım kılavuzu incelendiğinde 2018 KPSS şartı olduğu görülüyor. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın Subay alım kılavuzundaki 2018 KPSS şartı kafaların karışmasına sebep oldu açıklamalarına Deniz Kuvvetleri Komutanlığın'dn açıklamalı bir düzeltme geldi.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan haberimiz ile ilgili yapılan yazılı düzeltme açıklaması şöyle;

"Bu İşte Bir Terslik Var” başlıklı haberinizde;

Deniz Kuvvetler Komutanlığının subay alımı kılavuzunda 2018 KPSS puanı istendiğine ve 2018 KPSS sınav sonuçlarının 31 Ağustos 2018 tarihinde açıklanacağına değinmişsiniz. Bu kapsamda devamla Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yayımladığı kılavuzda subay alımı için son başvuru tarihinin 10 Ağustos 2018 tarihi olduğuna dikkat çekmişsiniz. Bu konuda kamuoyunda oluşabilecek bir yanılgıyı düzeltmek amacıyla size bu yazıyı yazma gereği duydum.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığının subay alımına ilişkin başvuru formunda geçen 6., 7., 8. Maddelerde şu ifade yer almaktadır:

2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2018 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanları başvuru aşamasında görüntülenemeyeceğinden , adayların başvuru işlemleri KPSS puanı olmaksızın yapılacak, ön başvuruyu müteakip 2018 yılı KPSS puanları MSB tarafından temin edilecek,

2017 ve 2018 yılı KPSS’den her ikisine de katılmış olanların 2018 yılı KPSS puanı ön başvuruyu müteakip MSB tarafından temin edilerek en yüksek olan puan değerlendirmeye alınacak,

2017 ve 2018 yılı KPSS’den sadece 2017 yılı KPSS’ye katılmış olanların KPSS puanı ön başvuru aşamasında görüntülenecektir.

Dolayısıyla sizin söz konusu haberde belirttiğiniz gibi subay alımına başvuru yapabilmek için 2018 KPSS puanı gerekmemektedir.

Söz konusu yanlışlığın giderilmesi için gerekli düzeltmenin yapılmasını rica ederiz.



Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Departmanına düzeltici açıklama için KPSSCAFE oalrak teşekkür ediyoruz.