Deniz Kuvvetleri Astsubay Alımı Mülakatları 25-28 Haziran'da

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı başvuru sonuçları önceki gün açıklandı.

Açıklanan başvuru sonuçlarına göre Deniz Kuvvetleri Komutanlığı astsubay alımı için müklakatların 25 ile 28 Haziran tarihlerinde yapılacağına yer verildi.

Açıklama şu şekilde;

1. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına Astsubay Temini Seçim Aşaması Faaliyetleri 25 - 28 Haziran 2018 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan adaylar, sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşamaları

1' inci gün : Kayıt-Kabul, Fiziki Değerlendirme ve Fiziki Yeterlilik Testi.

2' nci gün : Mülakat ve Hastane Sevk işlemleri

Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

4. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) "adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

5. Adaylar Başvuru kılavuzunda belirtilen "Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu!ndan 3!er adet getireceklerdir.

6. Adayların E-devlet şifreleri ile birlikte gelmeleri önem arz etmektedir.

7. Adaylar ayrıca Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

8. Adayların belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini getirmeleri, asıl belgelerini teslim etmemeleri önem arz etmektedir.

9. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmemektedir. Sınava gelirken cep telefonu getirilmeyecektir.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

13. Seçim aşaması faaliyetleri süresince adaylara öğle yemeği verilecektir.

14. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

15. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...

İlave sorularla ilgili irtibat numarası : 0 (312) 562 05 43

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