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Cennete Giren Uzman Çavuşlar Kadroya Giremiyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bel kemiği olan uzman çavuşlar için kadro talepleri nedense karşılık bulmuyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısında dile getirdiği ' uzman çavuşlara kadro verilsin' talebi de ciddi karşılık bulmadı.

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Cennete Giren Uzman Çavuşlar Kadroya Giremiyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bel kemiği olan uzman çavuşlar için kadro talepleri nedense karşılık bulmuyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısında dile getirdiği ' uzman çavuşlara kadro verilsin' talebi de ciddi karşılık bulmadı.

20 Ekim 2018 Cumartesi 11:52
Cennete Giren Uzman Çavuşlar Kadroya Giremiyor!

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) bel kemiği olan uzman çavuşlar için kadro talepleri nedense karşılık bulmuyor. Son olarak Milliyetçi Hareket Partisi Lideri Devlet Bahçeli'nin meclisteki grup toplantısında dile getirdiği ' uzman çavuşlara kadro verilsin' talebi de ciddi karşılık bulmadı.

UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO ÇAĞRISI

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli , ''Şehit olanların uzman çavuş olması dikkat çekmiştir. Bizim için uzman çavuşların özlük haklarının düzeltilmesi, 3600 ek göstergeden yararlanmaları tarihi bir görevdir. Sözümüz sözdür. 24 Haziran'da söylediğimiz her şeyin olması için çalışacağız. Kahramanlar mahçup kalamaz, yüzüstü bırakılamaz. Uzman Çavuşların kadroya alınması milli bir hedeftir'' ifadelerini kullanarak Uzman Çavuşlara haklarının verilmesi çağrısını yapmıştı. Bknz; Bahçeli'den Uzman Çavuşlara Kadro Çağrısı!

BahÃ§eli'den Uzman ÃavuÅlara Kadro ÃaÄrÄ±sÄ±!

'UZMAN ÇAVUŞLAR LEJYONER DEĞİL'

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında, uzman çavuş ve uzman jandarmaların problemlerini gündeme taşıdı. Sayıları 100 bini bulan uzman çavuşların Türkiye Büyük Millet Meclisi'den (TBMM) bir karar ve irade beklediklerini belirten Yönter, "Uzman çavuşlarımız lejyoner değil, paralı asker değil. Vatanları için canını ve kanını ortaya koyan kahramanlarımızdır. Bu kahramanlarımıza iş güvencesi olsun istiyoruz. Terörle mücadelede moralleri yüksek olsun istiyoruz" ifadelerini kullandı. Bknz; MHP : Uzman Çavuşlar Lejyoner Değil

MHP : Uzman ÃavuÅlar Lejyoner DeÄil

'UZMAN ÇAVUŞLARA KADRO VERİLSİN'

MHP'li İzzet Ulvi Yönter partisi adına düzenlediği basın toplantısında "Uzman çavuşlarımıza kadro verilmesini istiyoruz. Uzman jandarmalarımızın da okullarda geçirdikleri bir yıllık eğitimin fiili hizmete sayılmasını sağlamamız lazım. Ayrıca uzman çavuş ve jandarmalarımıza 3600 ek gösterge bağlanması gerekir. Ordu evinin de açılmasını talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'ONLAR CAN VERİYOR BİZ KADRO VERMİYORUZ'

"Uzman çavuşlarımız terörle mücadelede kanlarını ve canların veriyor. Ama bizler kadro veremiyoruz. Kan ve canlarını veren kahramanlara kadro verilmez mi? Helikoptere 8 kahraman sığıyor da orduevine mi sığmıyor?" şeklinde konuşan MHP'li Yönter, orduevlerinin kapılarının açılması için yasal bir engelin bulunmadığını, idari bir tasarruf ile sorunun çözülebileceği değerlendirmesini yaptı. 

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 20.10.2018 12:49
Anahtar Kelimeler:
cennete giren uzman çavuşlar kadroya giremiyor
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