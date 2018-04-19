Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

Beklenen Açıklama Geldi: O Personellerin Maaşlarına 400-813 TL Arası Zam

Beklenen açıklama az önce geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre TSK bünyesinde çalışan subay, astsubay ile uzman erbaşların maaşlarına iyileştirme geldi.

banner396

Beklenen Açıklama Geldi: O Personellerin Maaşlarına 400-813 TL Arası Zam

Beklenen açıklama az önce geldi. Edinilen son dakika bilgilerine göre TSK bünyesinde çalışan subay, astsubay ile uzman erbaşların maaşlarına iyileştirme geldi.

19 Nisan 2018 Perşembe 10:31
Beklenen Açıklama Geldi: O Personellerin Maaşlarına 400-813 TL Arası Zam

son dakika haberi Türk Silahlı Kuvvetleri personellerini sevindirdi.  Edinilen son dakika bilgilerine göre TSK Personeline Yan Ödeme Kararnamesi ile 400 lira iyileştirme yapıldığı belirtildi.

2018 yılı yan ödeme kararnamesi 18 Nisan 2018 tarihi itibariyle onaylandı ve beklenen müjdeli haber geldi. Bu kapsamda özlük haklarını 926 sayılı TSK personel kanunu'na tabi olan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay,astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Ayrıca; SAT/SAS ve Komando sınıfı personele ilave net 679 lira,deniz hizmet süresi 4 yıl ve üzeri olan personele net 553 lira,deniz hizmet süresi 8 yıl ve üzeri olan personele net 690 lira,deniz hizmet süresi 12 yıl ve üzeri olan personele net 813 lira yan ödeme ve iş güçlüğü tazminatında iyileştirme yapılmıştır.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA
Kaynak: Memurlar .net

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Anahtar Kelimeler:
Son DakikaZamTsk ZamUzman Erbaş Maaş
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Oya ulutas 56 dakika önce

Sivil memurlara neden yok onlar tsk personeli degilmi

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Burak 1 saat önce

Sözleşmeli erlere zam var mı peki

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı Askerlik Şubesi Önünde İntihar Etti
FETÖ'den Açığa Alınan Yüzbaşı Askerlik Şubesi Önünde İntihar Etti
Üst Rütbeli Askerlere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var !
Üst Rütbeli Askerlere Operasyon: Çok Sayıda Gözaltı Var !
MSB'den Hava Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Temini Duyurusu
MSB'den Hava Kuvvetleri Muvazzaf Astsubay Temini Duyurusu

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim