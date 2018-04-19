Beklenen Açıklama Geldi: O Personellerin Maaşlarına 400-813 TL Arası Zam

son dakika haberi Türk Silahlı Kuvvetleri personellerini sevindirdi. Edinilen son dakika bilgilerine göre TSK Personeline Yan Ödeme Kararnamesi ile 400 lira iyileştirme yapıldığı belirtildi.

2018 yılı yan ödeme kararnamesi 18 Nisan 2018 tarihi itibariyle onaylandı ve beklenen müjdeli haber geldi. Bu kapsamda özlük haklarını 926 sayılı TSK personel kanunu'na tabi olan Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesindeki subay,astsubay ve uzman erbaşların maaşlarında 1 Ocak 2018 tarihinden geçerli olmak üzere aylık net 400 lira iyileştirme yapıldı.

Ayrıca; SAT/SAS ve Komando sınıfı personele ilave net 679 lira,deniz hizmet süresi 4 yıl ve üzeri olan personele net 553 lira,deniz hizmet süresi 8 yıl ve üzeri olan personele net 690 lira,deniz hizmet süresi 12 yıl ve üzeri olan personele net 813 lira yan ödeme ve iş güçlüğü tazminatında iyileştirme yapılmıştır.

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Kaynak: Memurlar .net