Batman'da Asker Silah Arkadaşı Jandarma Er'i Vurdu

Son dakika haberi Batman'dan geldi.

Batman'ın Beşiri İlçesinde bulunan Jandarma Komutanlığı bünyesinde görev yapmakta olan Jandarma Er Yasir Eryiğit'in silahla vurulması sonucu yaşamını yitirdiği bildirildi.

Batman Valiliği tarafından konu ile ilgili yapılan açıklamada, İlçe Jandarma Komutanlığında vatani görevini yapmakta olan 2 jandarma er arasında önceki gün saat 22.30 sıralarında tartışma çıktığı belirtildi. Sözlü olarak başlayan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü ve G3 silahla ateş edilmesi sonucu Jandarma Er Yasir Eryiğit'in yaralandığı belirtildi.

Beşiri Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınan Jandarma Er Eryiğit'in, doktorların tüm müdahaleesine rağmen kurtarılamadığı ifade edilen açıklamada, olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığı kaydedildi.

Eryiğit'in cenazesinin, otopsi işleminin yapılmasının ardından törenle İstanbul'a uğurlanacağı öğrenildi.

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