bakan soylu dan jandarma personel alım açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı ve burada yaptığı konuşmada Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilgili açıklamalarda bulundu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Akademi yerleşkesindeki Kültür Sitesi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerin terör ve uyuşturucuyla mücadeleyi bırakmayacağını, şehitlerin hesabını soracağını söyledi.

"Jandarmadaki profesyonelleşme oranımız yüzde 61"

Bu yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde subay, astsubay, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 7 bin 381 öğrenci bulunduğunu belirten Soylu, bunun neredeyse küçük bir ilçe nüfusu kadar olduğuna dikkati çekti.

"2016’da yüzde 56 olan jandarmadaki profesyonelleşme oranımız, bugün itibarıyla yüzde 61'dir." diyen Soylu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl hedefimiz % 72, 2020 için öngördüğümüz nihai hedefimiz ise % 81'dir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise profesyonelleşme oranımız 2016’da % 71'di, 2017'de bu rakamı yüzde 81'e yükselttik. Bu yıl için de hedef rakamımız olan yüzde 85 seviyelerini yakalamış durumdayız. Bunlar sadece rutin bir personel alımı değil, aslında büyük bir dönüşümdür ve esas itibarıyla 15 Temmuz’dan sonra ülkemizin yaşadığı sürecin tamamı, başlı başına bir değişim ve dönüşüm hikayesidir.

Sadece kapasitemizi arttırmadık, mantalitemizi, hem ülkemizde hem de bölgemizde yaşananlara bakışımızı da değiştirdik."

Soylu, 15 Temmuz'un büyük bir travma olduğunu belirterek, "İnsanların beraber mesai yaptıkları arkadaşlarının uçaklara atlayıp üzerlerine bomba yağdırmaları veya kendilerine silah doğrultmaları, kurşun sıkmaları, insanların üstüne tanklar sürmeleri, kolay kabul edilebilir şeyler değildi." ifadelerini kullandı.

Bu travmayı hep birlikte yaşadıklarını anlatan Soylu, işte bunun için eskiden olduğundan çok farklı adımlar attıklarını kaydetti.

Soylu, "Milletçe sineye çekmedik. 'Olur böyle.' demedik, tartışmaları ve değerlendirmeleri kişiler üzerinden yürütmedik ve sistemin bütününü ele aldık." ifadelerini kullandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin faaliyetlerine de değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Burası bir fabrika gibi işlemelidir ve sürekli üretim yapmalıdır." dedi.

Soylu, daha sonra başarılı öğrencilere kıdem işaretlerini taktı.

Tören, başarılı personele takdirname verilmesi ve akademik yılın ilk dersiyle sona erdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA