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Bakan Soylu'dan Jandarma Personel Alım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı ve burada yaptığı konuşmada Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilgili açıklamalarda bulundu.

Bakan Soylu'dan Jandarma Personel Alım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı ve burada yaptığı konuşmada Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilgili açıklamalarda bulundu.

05 Kasım 2018 Pazartesi 19:22
Bakan Soylu'dan Jandarma Personel Alım Açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Eğitim ve Öğretim Yılı Açılış Töreni'ne katıldı ve burada yaptığı konuşmada Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ilgili açıklamalarda bulundu.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin 2018-2019 eğitim-öğretim yılının başlaması dolayısıyla Akademi yerleşkesindeki Kültür Sitesi'nde tören düzenlendi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin ile Akademi Başkanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu, faaliyetlerle ilgili bilgi verdi.

Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, gençlerin terör ve uyuşturucuyla mücadeleyi bırakmayacağını, şehitlerin hesabını soracağını söyledi.

"Jandarmadaki profesyonelleşme oranımız yüzde 61"

 Bu yıl Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nde subay, astsubay, lisans ve yüksek lisans öğrencisi olmak üzere 7 bin 381 öğrenci bulunduğunu belirten Soylu, bunun neredeyse küçük bir ilçe nüfusu kadar olduğuna dikkati çekti.

"2016’da yüzde 56 olan jandarmadaki profesyonelleşme oranımız, bugün itibarıyla yüzde 61'dir." diyen Soylu, şunları söyledi:

"Önümüzdeki yıl hedefimiz % 72, 2020 için öngördüğümüz nihai hedefimiz ise % 81'dir. Sahil Güvenlik Komutanlığımızda ise profesyonelleşme oranımız 2016’da % 71'di, 2017'de bu rakamı yüzde 81'e yükselttik. Bu yıl için de hedef rakamımız olan yüzde 85 seviyelerini yakalamış durumdayız. Bunlar sadece rutin bir personel alımı değil, aslında büyük bir dönüşümdür ve esas itibarıyla 15 Temmuz’dan sonra ülkemizin yaşadığı sürecin tamamı, başlı başına bir değişim ve dönüşüm hikayesidir.

Sadece kapasitemizi arttırmadık, mantalitemizi, hem ülkemizde hem de bölgemizde yaşananlara bakışımızı da değiştirdik."

Soylu, 15 Temmuz'un büyük bir travma olduğunu belirterek, "İnsanların beraber mesai yaptıkları arkadaşlarının uçaklara atlayıp üzerlerine bomba yağdırmaları veya kendilerine silah doğrultmaları, kurşun sıkmaları, insanların üstüne tanklar sürmeleri, kolay kabul edilebilir şeyler değildi." ifadelerini kullandı.

Bu travmayı hep birlikte yaşadıklarını anlatan Soylu, işte bunun için eskiden olduğundan çok farklı adımlar attıklarını kaydetti.

Soylu, "Milletçe sineye çekmedik. 'Olur böyle.' demedik, tartışmaları ve değerlendirmeleri kişiler üzerinden yürütmedik ve sistemin bütününü ele aldık." ifadelerini kullandı.

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi'nin faaliyetlerine de değinen İçişleri Bakanı Soylu, "Burası bir fabrika gibi işlemelidir ve sürekli üretim yapmalıdır." dedi.

Soylu, daha sonra başarılı öğrencilere kıdem işaretlerini taktı.

Tören, başarılı personele takdirname verilmesi ve akademik yılın ilk dersiyle sona erdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 05.11.2018 20:45
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Rc 3 saat önce

Jandarma asayiş ilanı yayınlansın artık

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Halit 3 saat önce

Eee hani alımlarla ilgili duyuru adam alım şu tarihte olacak 2018 bitmeden olacak mı demiş haber yapıyonuz bari hakkını verin

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Osandim herii 3 saat önce

2019 jandarma alırsanız mağdur olan biz olacaz sayın bakanım 2018 de 100 gün eylep planında 10 bin 175 asayiş komando neyse alım olsa da basvursak yaş 27 lise yeni bitti açıktan askerlik yapalı 7 yıl oldu 2019 alım yaparsanız ben ve benim gibi bir çok arkadaş mağdur olacak yaş esnetilirsede olur saten tek umudumuz o kalıyo

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Reyhan 3 saat önce

Kpss puanı lisans 55 e indirin

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Hidayet 3 saat önce

1989 doğumluyum yaş esnetilsin

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Kaan 2 saat önce

Jandarma astsubay alimlari yedek den ek kontenjan bekliyoruz.sağlik raporumuzu aldik hazir ve nazırız.Mağduruz sesimizi duyun lütfen bakanim.

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Ahmet 2 saat önce

Jandarma ilanını aralika kadar yayimlanmazsa 27 yasindakilerin hepsi başvuru yapamıyor maalesef

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Mehmet 2 saat önce

Önce bizleri alsınlar elimizde sağlam raporu bekliyoruz ek alım istiyoruz

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