Bakan Soylu Açıkladı: Jandarma'ya 27 Bin 180 Personel Alınacak!

Ankara | Jandarma Genel Komutanlığı 2018 Yılı Emniyet ve Asayiș Değerlendirme Toplantısı'nda konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Jandarma Genel Komutanlığı'na 2019 yılında 27 bin 180 personel alımı yapacaklarını açıkladı.

Bakan Soylu'nun konuşmasından derlediğimiz bölümler şöyle;

"15 Temmuz sürecinden sonra güvenlik güçlerindeki personel açığını Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda kapattık."

"Jandarmamızın 2017'de 102 bin 763 olan profesyonel personel sayısı 2018'de %22 arttırılarak 125 bin 92'ye çıkartıldı.Bu kapsamda 2017'de %58 olan profesyonelleşme oranımız 2018'de %64'e çıkarılmış oldu. 2017 yılında 24 bin 49 yeni personel alınmıştır. 2018 yılında %8 artışla 25 bin 949 personel temin edilmiştir. 2019 da ise 27 bin 180 personle alımı planlanmaktadır."

"Bu alımlar sayesinde 53 yeni Jandarma Komando Taburu, 2018'de 17 yeni Jandarma Komando Taburu, 9 Jandarma Komando Bölüğü, 4 cezaevi koruma taburu, 19 cezaevi koruma bölüğü, 1 ilçe jandarma ve 18 karakol komutanlığı kurulmuştur."

"Önemli bir yatırım da Jandarmamızın teknik kapasitesi ile ilgili gerçekleştirilmiştir."

Bakan Soylu'nun açıklamalarını aşağıdaki videodan da izleyebilirsiniz.

KİMLER JANDARMA'YA BAŞVURABİLECEK?

669 sayılı KHK'da Sahil Güvenlik ve Jandarma hakkındaki düzenlemelerden biri de 111. ve 112. madde ile yapılmıştı. Bu maddeye göre bu iki komutanlığın er ve erbaş ile askerlik yükümlüsü ihtiyaçları 3 yıl süreyle Milli Savunma Bakanlığı tarafından karşılanacak. 3 yılın dolacağı 31 Temmuz 2019 tarihine kadar bu süre uzatılabilir. Ancak uzatılmazsa artık askerlik yükümlüleri, Jandarma ve Sahil Güvenlik bünyesine gönderilmeyecek.

PROFESYONELLEŞME SÜRECİ HIZLANIYOR

KHK hükümlerinin uygulanması ve sürenin uzatılmaması durumunda Jandarma'nın profesyonelleşme çalışmaları hız kazanacak. Şu anda 100 binden fazla er ve erbaşı bünyesinde barındıran Jandarma'da artık daha fazla memur, uzman erbaş, astsubay ve subay görme olasılığı artacak.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu yönde açıklamalar yapmıştı. Jandarma'nın profesyonelleşmesi için artık askerlik hizmeti yükümlülerinin alınmayacağını ifade eden Bakan Soylu, bunun yerine yılda yaklaşık 25 – 30 bin Jandarma personel alımı olacağını kaydetmişti.

Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı şartları nelerdir? Jandarma Genel Komutanlığı 27 bin personel alımı yapacağını duyurdu. Vatandaşlar Jandarma Genel Komutanlığı personel alımının ne zaman olacağını merak etmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde bekçi alımı ile ilgili müjdeli haberi veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu kez Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ile ilgili sevindirici haberi paylaştı. Jandarma Genel Komutanlığı'na toplamda 27 bin 180 personel alımı gerçekleştirileceğini belirten Soylu'nun açıklamalarının ardından sürecin ne zaman başlayacağı merak konusu oldu. Peki Jandarma Genel Komutanlığı personel alımı ne zaman, şartları neler? İşte detaylar

ESKİ UZMAN ERBAŞ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

a. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

b. En az orTaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

c. Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

ç. Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

d. Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

a. Bu kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz.

b. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.

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