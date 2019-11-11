Bakan Açıkladı! Jandarma Karakollarına Personel Alınacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geçtiğimiz günlerde katıldığı bir programda yaptığı konuşmada ülke genelinde güvenlik ve huzur faaliyeti gösteren 75 jandarma karakollarına personel alımı yapılacağını belirtti. Bakan Soylu tarafından jandarma karakollarında da tıpkı geçtiğimiz aylarda polis karakollarında uygulamaya konulan güven masaları oluşturulacağı ve bu güven masalarında jandarma personellerinin özel bir eğitimden geçtikten sonra görev yapacağını açıkladı. İşte detaylar...

JANDARMA KARAKOLLARINA GÜVEN MASALARI KURULACAK!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Türkiye Genelinde faaliyet gösteren, sınırlarımız tehditlere koruyan, vatandaşın huzur ve güvenliğinden sorumlu olan jandarma karakollarına güven masaları kurulacağını belirtti.

Aynı uygulama geçtiğimiz dönemde polis karakollarında da uygulamaya konulmuştu. Güven masalarında görevlendirilmek üzere 3 bin polis alımı yapılmış, psikolojik ve polis eğitimlerinden geçirildikten sonra göreve başlamışlardı. Güven masalarında çalışan polis ve jandarma personellerinin amacı, vatandaşların sorunlarını çözmek, şikayetlerini en kısa süre içerisinde çözüme kavuşturmaktır.

İçişleri Bakanlığı tarafından 75 jandarma karakoluna kurulacak güven masalarında görevlendirilmek üzere kadın ve erkek jandarma alımı yapılacak.

JANDARMA GÜVEN MASASI PERSONELLERİ NE ZAMAN ALINACAK?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından personel alımı yapılacağı belirtildi ancak personel alımı ile ilgili ne zaman ilana çıkılacağını belirtmedi. Şuan hazırlıkların devam ettiğini belirten Bakan Soylu mümkün olan en kısa sürede jandarma karakollarındaki güven masalarının faaliyete geçirileceği ve pgüven masası personellerinin görevinin başında olacağını belirtti.

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