Astsubayları İlgilendiren Değişiklik Resmi Gazete'de Yayımlandı

Sözleşmeli astsubayları ilgilendiren yönetmelkik bugün Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'denin bugünkü sayısında yayımlanan Sözleşmeli Subay e Astsubay Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile iki adet değişiklik yapıldı.

Bugün yayımlanan yönetmelik şu şekilde;

SÖZLEŞMELİ SUBAY VE ASTSUBAY YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 27/4/2002 tarihli ve 24738 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sözleşmeli Subay ve Astsubay Yönetmeliğinin 8 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Kuvvet Komutanlıkları için ilgili Kuvvet Komutanlığının talep ve görüşleri esas alınarak Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak,”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinin (5) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“5) Kuvvet Komutanlıkları için ilgili Kuvvet Komutanlığının talep ve görüşleri esas alınarak Milli Savunma Bakanlığınca, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı için ise İçişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslar dahilinde yapılacak mesleki sınavlarda başarılı olmak,”

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Millî Savunma Bakanı ve İçişleri Bakanı yürütür.

NE DEĞİŞTİ?

Yayımlanan bu yönetmelik ile sözleşmeli subaylığa yükselme için gerçekleştirilecek sınav İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilecek.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA