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Astsubay Maaşları , Rütbeleri ve Eğitim Süreleri 2018

2018 yılı astsubay alımları başladı. başvuruların başlaması ile adaylar, Astsubay rütbelerini ve aldıkları maaşları araştırmaya başladı. Peki astsubaylar ne kadar maaş alır? Astsubay eğitimi kaç yıl?

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Astsubay Maaşları , Rütbeleri ve Eğitim Süreleri 2018

2018 yılı astsubay alımları başladı. başvuruların başlaması ile adaylar, Astsubay rütbelerini ve aldıkları maaşları araştırmaya başladı. Peki astsubaylar ne kadar maaş alır? Astsubay eğitimi kaç yıl?

04 Nisan 2018 Çarşamba 17:46
Astsubay Maaşları , Rütbeleri ve Eğitim Süreleri 2018

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlıkları, 2018 yılı astsubay alım ilanlarını yayımladı. İlanların yayımlanmasının ardından astsubay olmak isteyen adaylar, astsubay rütbelerini, eğitim süresini ve maaşlarını araştırmaya başladı.

Devlet Personel Başkanlığı resmi sayfası aracılığıyla yayımlanan ilanlarda Jandarma Genel Komutanlığı 3 bin 400, Sahil Güvenlik Komutanlığı ise 160 astsubay alımı yapıyor. İki komutanlık toplamda 3560 astsubay alımı yapıyor. Jandarma Astsubay alımı başvuru adımları ve başvru şartlarına gitmek için TIKLAYIN Sahil Güvenlik Komutanlığının ilanına gitmek için TIKLAYIN

ASTSUBAY KIDEMLERİ

TSK bünyesinde görev yapan astsubayların kıdemleri şu şekilde; (Büyükten küçüğe)

  • Astsubay Çavuş (Kısaltması = Astsb. Çvş.)
  • Kıdemli Çavuş (Kısaltması = Kd.Çvş.)
  • Üstçavuş (Kısaltması = Üçvş.)
  • Kıdemli Üstçavuş (Kısaltması = Kd.Üçvş.)
  • Kademeli Başçavuş (Kısaltması = Kad.Bçvş.)
  • Kıdemli Başçavuş (Kısaltması = Kd.Bçvş.)
  • Kademeli  Kıdemli Başçavuş (Kısaltması =Kad.Kd.Bçvş.)

ASTSUBAY MAAŞLARI

Astsubaylar 2018 yılında 3 bin 850 Türk Lirası ile 4 bin 900 Türk Lirası arasında maaş almaktadırlar. Ancak bu ücret, görev yapılan yere göre değişir. Terör yüzdesi fazla olan illerde çalışan askeri personeller daha fazla maaş almaktadır.

Astsubayların eğitim süresi 2 yıldır. Eğitimi başarılı şekilde tamamlayan adaylar astsubay olarak göreve başlar.

KPSSCAFE.COM.TR  | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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