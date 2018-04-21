Askeri Personel Alımı Sınavlarında 6 Bin Kişi Soruları Çalarak..

Nurettin Canikli geçtiğimiz gün TSK bünyesinde 3 bin kripto FETÖ'cünün tespit edildiğini söylemişti.

Akşam Gazetesinde bugün yer alan haberde TSK bünyesine askeri personel alımı için yapılan sınavlarda FETÖ'cülerin ciddi usulsüzlükler yaptığı ve bu sonuçlara göre 6 bin kişinin usulsüz şekilde TSK'ya girdiği saptandı. Sonuçlara göre, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri'nde 6 bine yakın personelin FETÖ'nün sızdırdığı sınav sorularını aldığı tespit edildi. Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli'nin önceki gün açıkladığı 'TSK'da FETÖ bağlantılı 3 bin kripto personel KHK ile ihraç edilecek' açıklamasının bu soruşturmayla bağlantılı olduğu öğrenildi.

HALA AKTİF FETÖ'CÜLER VAR

Akşam'da yer alan haberin devamı şu şeklilde; Sınav soruları sızdırılarak TSK'ya yerleştirilen şüphelilerin isimleri tek tek tespit edildi. Bazı şüphelilerin ise hala aktif olarak görevde oldukları belirlendi. Savcılık ilk olarak çok kritik görevde olanlara gözaltı kararı çıkarıyor. Yurt genelinde isimler belirlenip haklarında adli işlem başlatılıyor. Geçtiğimiz günlerde Deniz Kuvvetleri Komutanı Adnan Özbal'ın koruma ekibinden astsubay Rıza Asal, FETÖ soruşturması kapsamında tutuklanması bu çalışmaların bir örneği olarak ortaya çıkmıştı.

SADECE DENİZ KUVVETLERİ İÇİN ÇALIŞMA YAPILMIŞTI

Ankara, daha önce de 2010 yılı için yalnızca Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na ilişkin bir çalışma yapmıştı. Bu çalışmada da Başsavcılık, 2010 yılından itibaren Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na giriş sınavları incelenmiş ve komutanlığa 2 bin 500 kişinin yerleştirildiği tespit edilmişti.

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