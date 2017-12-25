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87 Bin Uzman Çavuş Kadro İstiyor

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen, fakat en zor görevlerde en ön sıralarda yer alan uzman çavuşlar kadrolu personel olmak istiyor.

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87 Bin Uzman Çavuş Kadro İstiyor

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen, fakat en zor görevlerde en ön sıralarda yer alan uzman çavuşlar kadrolu personel olmak istiyor.

25 Aralık 2017 Pazartesi 17:03
87 Bin Uzman Çavuş Kadro İstiyor

87 Bin Uzman Çavuş Kadro İstiyor

Sözleşmeli personel olarak istihdam edilen, fakat en zor görevlerde en ön sıralarda yer alan uzman çavuşlar kadrolu personel olmak istiyor.

Milliyetçi Hareket Partisi İstanbul Milletvekili İzzet Ulvi Yönter, uzman çavuşların kadro istediğini, bu isteklerinin yanıtsız kalmaması gerektiğini söyledi.

UZMAN ÇAVUŞLAR İŞ GÜVENCESİNE KAVUŞMAK İSTİYOR

TBMM'de basın toplantısı düzenleyen MHP'li Yönter, "87 bin 805 uzman çavuşumuz kadro istiyor, iş güvencesine kavuşmak istiyor. Bu kardeşlerimizden kadroyu esirgememeliyiz. Cesur bir şekilde mücadele eden uzman çavuşlarımıza müjdeli bir haber verelim." dedi.

KİTLERDE ÇALIŞANLAR DA KADROLU OLMALIDIR

Taşeron kadro meselesine de değinen Yönter, KİT'lerde çalışan taşeron personelin de kadrolu olması gerektiğini söyledi. Milletvekili danışmanlarının da özlük hakları olmadığını hatırlatan Yönter, "Milletvekili danışman arkadaşlarımızın iş güvenceleri yok, kıdem tazminatları yok, işsizlik parasından mahrumlar. Bu kapsamda 300 kardeşimizin olduğu bize iletildi, bu arkadaşlarımızın elinden de tutmak lazım" dedi.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

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Son Güncelleme: 25.12.2017 17:06
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