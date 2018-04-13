34 İlde Dev Operasyon Başladı: Subaylar Gözaltına Alınıyor

Son dakika haberi..

Konya merkezli 34 İlde dev FETÖ operasyonu için düğmeye basıldı. Edinilen son dakika bilgilerine göre devam eden FETÖ incelemesi nedeniyle hakkında gözaltı kararı verilen 70 muvazzaf subay hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Yakalanan subayların, örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği tüm görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik (örgüte göre en iyi öğrenci) seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları öğrenildi.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 15 Temmuz darbe girişimi sonrası başlatılan ve kararlılıkla yürütülen Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan askerlerin ve örgütün mahrem imamlarının ifadeleri ve yapılan derin incelemeler neticesinde örgütün TSK'ya yerleştirdiği kişiler tespit edildi.

ORTAOKUL, LİSE VE ÜNİVERSİTEDE EVLERDE KALANLAR VE TSK İÇİN HAZIRLATILANLAR

TSK'ya yerleştirilenlerin ortaokul, lise, üniversite tahsilleri sırasında örgüte ait öğrenci evlerinde kaldıkları, dönemsel olarak örgütün üniversite yapılanması içerisinde başta talebe mesullüğü olmak üzere mahrem alanda da çeşitli görevler yaptıkları öğrenildi. Şüphelilerin örgütün ışık evlerinde yetişen, örgüte sadakatinden şüphe edilmeyen, örgütün kendisine verdiği her türlü görevi yerine getirmeye hazır olan, şakirtlik seviyesi yüksek olan, talebe mesullüğü ve asker abiliği yapmış kişiler oldukları da belirtildi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLAR DÜZENLENDİ

TSK'ya sözleşmeli personel olarak yerleştirilen mahrem yapılanma içerisinde bulunan 70 muvazzaf askerin yakalanması için karar çıkartıldı. Konya merkezli 34 ilde bu sabah eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonun ve gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra emniyete ifadeleri alınmak üzere götürüldü.

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