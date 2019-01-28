30 Bin Bordo Bereli, JÖH ve PÖH Alımı Yapılacak!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Terörle Mücadele kapsamında yürütülen çalışmaların daha da derinleştirileceği, daha özel taktik ve tekniklerle ince temizlik yapılacağını açıkladı. Buna göre terörle mücadelede sona yaklaşıldığını ve ince temizlik denilen kısmında özel kuvvetler tarafından yapılacağını ifade etti. 30 binden fazla bordo bereli, Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat gibi branşlarda yeni alımlar yapılacak.

Alımların bir kısmı teşkilat içerisinden bir kısmı da dış kaynaktan alınacak. Lise, Önlisans ve Lisans mezunu adaylar arasından alınacak. Ancak alımların ne zaman yapıalcağı, ne kadar teşkilat içerisinden ne kadar dış kaynaktan alınacak henüz bilinmiyor.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu 30 binden fazla terörle mücadele kapsamında asker ve polsi alımı yapacağız ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu terörle mücadelede en önemli unsurun personel kapasitesi olduğuna işaret etti ve toplamda 101 bin 782 personel istihdam ettiklerini belirtti. Ayrıca İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bu alımları yapılan kişilerden 57 bin 149'unun göreve başladığını ifade etti.

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