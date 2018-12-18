25 Bin JÖH - JÖAK - JOPER Alımı !

Milli Savunma Bakanlığı - Türk Silahlı Kuvvetlerine bağlı Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 25 bin JÖH, JÖAK ve JOPER alımı yapılacak. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından daha önce yaplan açıklamalarda Jandarma Genel Komutanlığı (JGK) bünyesinde her yıl 25 bin jandarma alımı yapılacağını belirtmişti. Bu açıklamalar çerçevesinde alınacak personellerin en az en az lise mezunu olan adaylar arasından alınacağı tahmin ediliyor.



İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından daha önce onbinlerce kişinin beklediği Janarma Genel Komutanlığı personel alım açıklamasında her yıl 25 bin jandarma alımı yapılacağını aktarmıştı. Bu konuda asker olmak isteyen adayların merak ettiği konuları kpss cafe olarak okurlarımızla paylaşıyoruz.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından jandarma alımı hakkında yapılan açıklamada "2021 yılına kadar jandarmamızı profesyonel vaziyete getiriyoruz, 2016 yılından bugüne kadar 42 bin 174 uzman jandarma alımı yaptık, toplam sayımız 195 bine kadar ulaştı. Her yıl 25 bin jandarma alımı yapacağız ve profesyonelliğe geçiş sürecini böylelikle tamamlayacağız. Sahil güvenlikte de geçen yıl yaklaşık 647 personel alımı yaptık." şeklinde açıklamalarda bulunmuştu.

Jandarma personel alımlarının ne zaman yapılacağı hakkında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan henüz net bir açıklama yapılmazken jandarma personel alım şartlarının ise ne olacağı da ayrı bir merak konusu oldu.

ALIMLAR HANGİ BRANŞTA YAPILMALIDIR?

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklamalardan sonra adaylar yapılacak alımlar ile ilgili taleplerde bulunuyorlar. Jandarma alımları branş dağılımı hakkında ve mezuniyet taleplerini ileten adaylar Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı, Jandarma Özel Operasyon Timi ve Uzman Çavuş branşlarında alımlarlar yapılması isteniyor.

Yeni alımların branşları, başvuru şartları, mezuniyet şartları, askerlik şartları, boy şartları, yaş lartları gibi taleplerinizi yorrumlar bölümünden iletebilirsiniz.

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