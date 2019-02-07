2019 Uzman Erbaş Sınav Aşamaları...

Milli Savunma Bakanlığı tarafından 2019 yılında Uzman Erbaş alımı yapılacağı duyuruldu. 2019 Yılı Uzman Erbaş alımları ile ilgili detayları paylaşmaya devam ediyoruz. Uzman Erbaş başvurusu yapmak isteyen adayların merak ettiği bir diğer konu da sınav aşamalarıdır. Sınav aşamaları nasıl uygulanacak? İşte detaylar...

Uzman Erbaş alımı ile ilgili daha önce okurlarımıza özel olarak hazırladığımız haberleri de okumak isteyebilirsiniz.

Sınav Aşamaları Nasıl Uygulanacaktır?

Başvuru Evraklarının Kontrolü: Başvuru esnasında aday beyanına dayalı olarak alınan bilgiler ilgili kanun, yönetmelik ve yönerge esaslarına uygun olarak kontrol edilecektir.

Fiziki Değerlendirme: Adayların boy ve kilo oranlarının TABLO-2’ye göre kontrolü yapılacaktır.

Yazılı Sınav Uygulama Esasları:

Seçim aşamasına çağrıldığı gün gereken şart kriterleri sağlayan adaylar yazılı sınava tabi tutulacak,

Adaylar; Matematik, Atatürkçülük ve İnkılap Tarihi ve Özgeçmiş konularından açık uçlu sınava tabi tutulacaktır,

Yazılı sınav 100 tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Adayların eğitim durumları dikkate alınarak, uzman onbaşı ve uzman çavuşlar için yazılı sınav hazırlanacak,

Sözleşmeli Erlikten Uzman Erbaşlığa geçen adayların sınıflandırma işlemleri K.K.K.lığınca sözleşmeli erlikteki sınıf ve branşları dikkate alınarak yapılacaktır.

Fiziki Yeterlilik Testi Uygulama Esasları (FYT):

FYT, uzman erbaş adaylarının çabukluk, çeviklik ve kuvvet özelliklerini belirleyen testler olup şınav, mekik ve hava ile parkur durumuna göre, 400 metre hedef koşusu veya 1500 metre düz koşu branşlarında yapılır. Branşlara göre derece, puan ve barajlar ile ilgili detaylı çizelge TABLO-4’te bulunan FYT kriterleri tablosunda yer almaktadır.

Adaylar, her bir branştan en az 1’er puan almaları takdirde bir sonraki aşamaya katılmaya hak kazanacak, bir veya daha fazla branştan puan alamadıkları takdirde başarısız sayılacaktır.

Elenen adayların, başarısız oldukları branş/branşlardan bir defa not yükseltme sınavına girme hakları bulunmaktadır.

Adayların FYT notu, her bir branştan aldıkları puanların toplamının branş sayısına bölünmesiyle elde edilecektir.

Adayların FYT için yanlarında spor malzemesi getirmesi gerekmektedir

FYT sonuçları adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Elenen adaylardan itiraz etmek isteyenler, taleplerini aynı gün içerisinde, seçim aşamasının icra edildiği bölgeyi terk etmeden iletecektir. (Seçim aşamasının yapıldığı yer terk edildikten sonra yapılacak itirazlar dikkate alınmayacaktır.) İtiraz talepleri aynı gün içerisinde incelenerek karar verilecek, itiraz talepleri uygun görüldüğü takdirde aday ilgili istasyona gönderilecek, itiraz sonucu adaylara sözlü olarak bildirilecektir. Komisyonun değerlendirmesi nihai karar hükmünde olup, adayın ikinci bir itiraz hakkı bulunmamaktadır.

Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor” alarak, ilgili rapor ile sınava katılacaktır. (Örneği EK-C’dedir). Ayrıca FYT’ye katılacak adaylardan, “FYT’ de belirtilen tüm spor ve fiziksel faaliyetleri yapmama engel herhangi bir sağlık problemim ve Kurul Üyelerine bildireceğim hastalığım ve rahatsızlığım bulunmamaktadır ve bu FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir” ibaresi bulunan “Muvafakat Yazısı” (Örneği EK-B’dedir) alınacaktır. Ayrıca testlerin yapılacağı günde sağlık durumu itibariyle testlere katılamayacak durumda olan ve tek hekimden alınmış sağlık raporunu getirmeyen aday sınavlara kabul edilmeyecektir

Mülakat :

Bu aşamada, görüşme yoluyla adayın konuşma yeteneği, ses tonu, heyecan durumu, çok yönlü düşünme, davranışlardaki denge, kendine güven gibi unsurlar gözlenerek elde edilen bilgiler değerlendirilmektedir.

Kayıt-Kabul, FYT aşamalarından sonra aynı gün içerisinde mülakat uygulanacaktır. Mülakatta asgari geçer not 100 puan üzerinden 70 puandır. Bu puan altında not alan adaylar elenmiş sayılacaktır.

Mülakat sonucunda adayların başarılı olup olmadıkları, mülakatın bitiminde/aynı gün kendilerine sözlü olarak tebliğ edilecek, mülakat aşamasına itiraz hakkı bulunmamaktadır.

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