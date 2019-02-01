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2019 Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları!

Adayların uzun zamandır beklediği Uzman Erbaş alım ilanı nihayet yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları yapılacak. İlana sözleşmeli erler başvuru yapamıyor ve sadece erkek adaylar arasından alım yapılıyor. İşte detaylar...

2019 Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları!

Adayların uzun zamandır beklediği Uzman Erbaş alım ilanı nihayet yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları yapılacak. İlana sözleşmeli erler başvuru yapamıyor ve sadece erkek adaylar arasından alım yapılıyor. İşte detaylar...

01 Şubat 2019 Cuma 19:22
2019 Uzman Erbaş Alım İlanı Yayımlandı! İşte Başvuru Şartları!

Adayların uzun zamandır beklediği Uzman Erbaş alım ilanı nihayet yayımlandı. Kara Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere uzman onbaşı ve uzman çavuş alımları yapılacak. İlana sözleşmeli erler başvuru yapamıyor ve sadece erkek adaylar arasından alım yapılıyor. İşte detaylar...

KARA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞINA 2019 YILI UZMAN ERBAŞ ALIMI

DİKKAT:

1. Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yaptıktan sonra başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri mutlaka dolduracak ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

2. Adaylar eğitim bilgisi alanında eğitim bilgisi ekle butonuna bastıktan sonra eğitim bilgilerini dikkatlica girmelidir.

3. Bu kılavuz, Milli Savunma Bakanlığının (MSB) 2019 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığı adına yapacağı; ilköğretim mezunlarından uzman onbaşı, en az lise mezunlarından uzman çavuş teminleri ile ilgili hususları kapsamaktadır.

4. Halen Sözleşmeli Er olarak görev yapan adaylar doğru beyanda bulunmayıp, başvuru yapsa dahi Kayıt-Kabul aşamasında elenecek, seçim aşamalarına katılamayacaklardır.

5. Sözleşmeli er olarak görev yapanlardan en az 3 (üç) yıl görev yapmış ve müteakip sözleşme süresi içerisinde olan adayların (ilk sözleşmesini tamamlayıp ikinci veya müteakip sözleşme dönemi içerisinde bulunanlar) başvuruları Kara Kuvvetleri Komutanlığı tarafından alınacaktır (İnternet adresinden çevrimiçi (online) olarak yapılan başvurular kabul edilmeyecektir).

6. Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığında halen sözleşmeli er olarak görev yapanların başvurusu kabul edilmeyecektir.

7. Askerlik hizmetini yapmamış adayların başvuruları kabul edilmeyecektir.

8. Bedelli askerlik yapmış olan ve yapmakta olanlar müracat edebilecektir. Bedellli olarak yapmakta olanlar askerlik hizmetine devam ediyor seçeneğini seçerek askerlik durumlarını doldurmaları gerekmektedir.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.

Her türlü sorularınız için aşağıdaki iletişim yöntemlerinden birini kullanabilirsiniz.

Son Güncelleme: 01.02.2019 19:43
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