2019 Subaylık sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ)'de askeri öğrenci olmak isteyen adaylar, işlemlerini eksiksiz tamamlayarak, başvurularını yapmaya çalışıyorlar. Geçtiğimiz hafta başlayan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2019 başvuruları önümüzdeki günlerde sona erecek. Başvurular için geç kalmak istemeyen subaylık hayali kuran vatandaşlar, subaylık sınavı başvuruları ne zaman bitecek? ve 2019 MSÜ başvuruları devam ediyor mu? soruların cevaplarını araştırıyor. İşte detaylar...

Türk Silahlı Kuvvetleri‘nde subay olma hayali kuran binlerce genç, Milli Savunma Üniversitesi‘nde öğrenci olmak için Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı‘na başvuru yaptı. 16 Ocak’ta başlayan başvurulara yoğun ilgi devam ederken başvurularını henüz tamamlamayan adaylar subaylık sınavı başvuruları ne zaman bitecek? merak ediyor. Haberimizde, subaylık sınavı başvuruları tarihleri ve daha pek çok merak edilen konuyu bulabilirsiniz. İşte ayrıntılar..

Subaylık sınavı başvuruları ne zaman bitecek?

Harp Okullarına ve Astsubay Meslek Yüksekokullarına yerleşmede uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı’na (2019-MSÜ) girmek isteyen adaylar, başvurularını 16 Ocak-27 Şubat tarihleri arasında yapmalı.

Başvuru kılavuzunu buradan inceleyebilirsiniz

ÖSYM, belirlenen tarihler arasında başvuru yapamayan adaylar için geç başvuru günü olarak 7 Mart’ı belirledi. Sınav sonuçları ise 26 Nisan’da açıklanacak.

Başvuru yapmak için buraya tıklayın

Sınav ücreti hangi bankalara yatırılacak?

Akbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Albaraka Türk Katılım Bankasının tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Finansbank’ın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Kuveyt Türk Katılım Bankası’nın tüm şubeleri, ATM ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Türk Ekonomi Bankası’nın tüm şubeleri ve internet bankacılığı

Halkbank ATM, internet bankacılığı ve şubeler

ING Bank’ın tüm şubeleri ve internet bankacılığı (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Vakıf Katılım Bankası’nın tüm şubeleri ve ATM (KKTC’den başvuracak adaylar hariç)

Ziraat Bankası sadece internet bankacılığı ve mobil bankacılık (Şubelerden ve ATM’den ücret yatırılmaz.)

Sınav ücreti, ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartıyla da yatırılabilecektir.

Adayların sınav ücretini yatırırken banka görevlisine, başvuru yaparken bildirdiği T.C. Kimlik Numarasını, adı, soyadını ve girecekleri sınavın adını vermeleri yeterlidir. Ücret, internet aracılığıyla da yatırılabilir.

Yurt dışından sınava başvuran adaylar, sınav ücretini ÖSYM’nin internet sayfasında eİŞLEMLER’de yer alan “ÖDEMELER” alanından kredi kartı/banka kartı ile TL olarak yatıracaklardır.

ÖSYM Yönetim Kurulunun 14 Ocak 2019 tarihli kararı gereği, şehit ve gazi eş ve çocuklarıyla gazilerden başvuru hizmeti ücreti ile sınav ücreti alınmayacak.

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