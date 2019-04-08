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2019 MSÜ Sınav soruları ve Cevapları Yayınlandı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

2019 MSÜ Sınav soruları ve Cevapları Yayınlandı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

08 Nisan 2019 Pazartesi 08:13
2019 MSÜ Sınav soruları ve Cevapları Yayınlandı!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı

07 Nisan 2019 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının  (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçıklarına,sınava başvuran adayların sınav sorularını inceleyebilmeleri amacıyla ÖSYM’nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden 07 Nisan 2019 tarihinde saat 14.30’dan itibaren erişilebilir. Sınava başvuran adaylar, 10 gün süreyle ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile soruların tamamına ulaşabilir. Sorular, Temel Soru Kitapçığı dizilimindedir.

Sorular, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamında eser niteliğinde olup, telif hakları ÖSYM'ye aittir. ÖSYM'nin yazılı izni olmadan hiçbir şekilde çoğaltılamaz, dağıtılamaz ve yayınlanamaz.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarı (% 10) aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur.


Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2019-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı (%10)

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA 

Son Güncelleme: 08.04.2019 14:05
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2019 msü sınav soruları cevapları yayınlandı
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