2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB memur alımı taban puanları

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu bugün Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde personel olmak için gün sayan vatandaşlar için kritik bir soru haline geldi. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette youn bir araştırma yapıyorlar. Mühendis olarak istihdam edilecek 523 personel alımına başvuruları kabul edilen adaylar bu aşamanın ardından sözlü ve yazılı mülakata alınacaklar. Peki, 2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvuru sorgulaması nasıl yapılır? İşte, 2019 MSB memur alımı taban puanları

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği 2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları 15 Mart 2019 Cuma günü erişime açıldı. Yapılan duyuruya göre başvurusu kabul edilen adaylar 17 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutulacaklar.

2019 MSB memur alımı taban puanları

Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.