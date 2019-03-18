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2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB memur alımı taban puanları

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı'nda personel olma hayali kuran binlerce kişinin gözü kulağı bu haberde. 2018 yılı 19 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında başvuruları alınan 523 memur alımı sonuçları alınan bilgiye göre bugün açıklanacaktı. Sonuçları öğrenmek isteyen personel adayları ise, yoğun bir şeklid araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, 2019 MSB memur alımı taban puanları...

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB memur alımı taban puanları

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Milli Savunma Bakanlığı'nda personel olma hayali kuran binlerce kişinin gözü kulağı bu haberde. 2018 yılı 19 Kasım ve 21 Aralık tarihleri arasında başvuruları alınan 523 memur alımı sonuçları alınan bilgiye göre bugün açıklanacaktı. Sonuçları öğrenmek isteyen personel adayları ise, yoğun bir şeklid araştırma yapmaya devam ediyor. Peki, 2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? İşte, 2019 MSB memur alımı taban puanları...

18 Mart 2019 Pazartesi 18:20
2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? 2019 MSB memur alımı taban puanları

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? sorusu bugün Milli Savunma Bakanlığı bünyesinde personel olmak için gün sayan vatandaşlar için kritik bir soru haline geldi. Sonuçları öğrenmek isteyen vatandaşlar internette youn bir araştırma yapıyorlar. Mühendis olarak istihdam edilecek 523 personel alımına başvuruları kabul edilen adaylar bu aşamanın ardından sözlü ve yazılı mülakata alınacaklar. Peki, 2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı? Başvuru sorgulaması nasıl yapılır? İşte, 2019 MSB memur alımı taban puanları

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları açıklandı mı?

Binlerce kişinin heyecanla beklediği 2019 MSB memur alımı başvuru sonuçları 15 Mart 2019 Cuma günü erişime açıldı. Yapılan duyuruya göre başvurusu kabul edilen adaylar 17 Nisan - 2 Mayıs tarihleri arasında sözlü sınava tabi tutulacaklar.

2019 MSB memur alımı başvuru sonuçlarını görmek için buraya tıklayınız.

2019 MSB memur alımı taban puanları

Başvurusu kabul edilen adaylardan, alım yapılacak her unvan için kadro sayısının 10 katı kadar aday KPSS P3 puanına göre sıralanarak taban puanlar belirlenmiştir. Son sıradaki adayla eşit puan alan adaylar da sınava çağrılmıştır.

2019 MSB memur alımı taban puanlarını görmek için buraya tıklayınız

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