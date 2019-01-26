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2019 Lise Mezunu Subay ve Astsubay Alımı Yaş Şartı Nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) lise mezunu subay ve astsubay öğrenci alım başvuruları başladı. Subay veya astsubay olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında yaş şartı yer alıyor. Yaş şartı konusunda birçok aday birçok nedenle mağdur konumuna düştü. OHAL nedeniyle, askeri okulların yeniden yapılandırılması sebebiyle, ilanların yayınlanmasının gecikmesi gibi birçok nedenden dolayı adaylar yaş şartından mağdur durumuna düştü. Peki 2019 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımlarında yaş şartı nedir?

2019 Lise Mezunu Subay ve Astsubay Alımı Yaş Şartı Nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) lise mezunu subay ve astsubay öğrenci alım başvuruları başladı. Subay veya astsubay olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında yaş şartı yer alıyor. Yaş şartı konusunda birçok aday birçok nedenle mağdur konumuna düştü. OHAL nedeniyle, askeri okulların yeniden yapılandırılması sebebiyle, ilanların yayınlanmasının gecikmesi gibi birçok nedenden dolayı adaylar yaş şartından mağdur durumuna düştü. Peki 2019 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımlarında yaş şartı nedir?

26 Ocak 2019 Cumartesi 03:10
2019 Lise Mezunu Subay ve Astsubay Alımı Yaş Şartı Nedir?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) lise mezunu subay ve astsubay öğrenci alım başvuruları başladı. Subay veya astsubay olmak isteyen adayların en çok merak ettiği konuların başında yaş şartı yer alıyor. Yaş şartı konusunda birçok aday birçok nedenle mağdur konumuna düştü. OHAL nedeniyle, askeri okulların yeniden yapılandırılması sebebiyle, ilanların yayınlanmasının gecikmesi gibi birçok nedenden dolayı adaylar yaş şartından mağdur durumuna düştü. Peki 2019 Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci alımlarında yaş şartı nedir?

2019 YILI MSÜ GİRİŞ BAŞVURULARI BAŞLADI

Geçtiğimiz günlerde Milli Savunma Üniversitesi lise mezunları arasından ubay ve astsubay öğrenci alımları için başvuruları başlattı ve başvuru kılavuzu yayımladı. Başvuru kılavuzunda yer alan şartları sağlayan adaylar, Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş için başvuru yapabilecekler.

Peki Milli Savunma Üniversitesi'ne giriş başvurusu yapmak için yaş şartı nedir? 

2019 MSÜ LİSE MEZUNU SUBAY ASTSUBAY YAŞ ŞARTI NEDİR?

2019 yılı Milli Savunma Üniversitesi MSÜ astsubay Meslek yüksek Okulu (MYO)'lara öğrenci aımında yaş şartına başvuru kılavuzunda şu şekilde yer verildi;

Astsubay Meslek Yüksekokulları için en fazla 21 yaşında olmak. (01 Ocak 1998 ve sonrası doğumlu) Yaş hesabı, içinde bulunulan yıldan doğum yılı çıkarılarak hesap edilmektedir. Örnek; 2019 - 1998 = 21 Yaş  Çıkarma işlemi sonucunda elde edilen rakam Astsubay Meslek Yüksekokulları için 21 ve daha küçük olmalıdır.

Subay alımında ise yaş şartı 20'dir. 

Harp okullarına alınacak subay öğrenciler, 4 yıl eğitimden sonra Milli Savunma Bakanlığı (MSB) bünyesinde subay olarak göreve başlayabilecek. Astsubay MYO'ları kazanan adaylar ise 2 yıl eğitimlerinden sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Kuvvet Komutanlıkları bünyesinde astsubay olarak göreve başlayabilecek. 

Yaş şartını en üst seviyeden sağlayan adaylar dikkate alındığında bir subay 24 yaşında göreve başlayacak. Astsubay ise 23 yaşında göreve başlayacak. 

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Son Güncelleme: 26.01.2019 04:25
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