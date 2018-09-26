2018 yılı sözleşmeli er başvuruları başladı

Milli Savunma Bakanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan ilan ile Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevlendirilmek üzere sözleşmeli er alımı yapılacağı duyuruldu.

DENİZ VE HAVA KUVVETLERİ 2018 YILI SOZLEŞMELİ ER ALIMI

1.Adaylar başvuru ekranına E-devlet üzerinden giriş yapacaktır.

2. Giriş yaptıktan sonra bilgilerim kısmından eğitim, iletişim, askerlik ve diğer istenen bilgileri dolduracaktır.

3. Daha sonra yukarıda yer alan başvuru sihirbazı üzerinden ilerleyerek bilgilerini kontrol edecek ve ardından Tercih ekranına otomatik olarak yönlendirilecektir.

4. Adaylar tüm kuvvatleri birlikte tercih edebilecektir ve Tercihlerim kısmından tercih sırasını değiştirebilecektir.

5. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Dalgıç ve Kurbağa Adam tercihi yapan adayların yüzme testlerinde başarısız olması durumunda adaylığı Deniz Kuvvetleri Sözleşmeli Er olarak devam edecektir.

6. Sınavlarda başarılı olan adaylar belirttikleri tercih sırası (ilave yetenek sahibi adayların tercih sırası dikkate alınmayabilecektir), sınavlar sonucu oluşacak başarı sıralaması ve kontenjana göre Kuvvet Komutanlıklarına ayrılacaktır.

7. Terhis Belgesinin aslını veya Terhis Belgesinin önlü ve arkalı olmak üzere fotokopisini Askerlik Şubelerinden onaylatarak getireceklerdir (Onaysız fotokopi kabul edilmeyecektir).

8. Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebileceklerdir (onaylı olması şartı aranmayacaktır).

9. MSY 33-3 Sağlık Muayene Yönergesi 5.Bölüm 1-a maddesine istinaden;

FYT'ye katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) "adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" ve,

"FYT sırasında ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir? ibaresi bulunan "Muvafakat Yazısı" ile sınava katılacaklardır.

Rapor ve Muvafakat örnekleri kılavuza eklenmiştir.

10. Adaylar başvuru yapmadan önce mutlaka kılavuzu ve başvuru şartlarını dikkatle okumalıdırlar.

Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız.

Başvuru yapmak için tıklayınız.