2018 MSÜ Tercih Sonuçları ve Taban Puanlar Açıklanıyor (MSB)

Milli savunma Üniversitesi lise mezunu adaylar arasından 10 bine yakın subay ve astsubay alımı için sonuçlar bugün açıklanıyor.

300 bine yakın adayın büyük bir merak ve heyecanla beklediği Milli Savunma Üniversitesi tercih sonuçları için bekleyiş devam ediyor. MSÜ tarafından yayımlanan başvuru kılavuzunda tercih sonuçlarının 11 Haziran günü açıklanacağına yer verildi.

11 Haziran gününü gelmesi ile birlikte adaylar sonuçların açıklanıp açıklanmadığını araştırmaya başladı. Ancak sonuçlar hala açıklanmadı.

MSÜ tarafından yayımlanan faaliyet takviminde başvuruların bundan sonraki kısımlarının şu şekilde olacağına yer verildi:

DİĞER AŞAMALAR ŞU ŞEKİLDE;

SONUÇLAR BUGÜN AÇIKLANACAK. AÇIKLANDIĞI ANDA BİLDİRİM ALARAK HABERDAR OLMAK İÇİN;

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