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1825 Uzman Erbaş Yemin Ederek Göreve Başladı!

Isparta’da temel eğitimlerini tamamlayan 2019/7. dönem bin 825 uzman erbaş, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’ndaki törende silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

1825 Uzman Erbaş Yemin Ederek Göreve Başladı!

Isparta’da temel eğitimlerini tamamlayan 2019/7. dönem bin 825 uzman erbaş, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı’ndaki törende silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

07 Eylül 2019 Cumartesi 08:58
1825 Uzman Erbaş Yemin Ederek Göreve Başladı!

Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan bin 825 uzman erbaş yemin ederek bröve aldı.

Isparta Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi'nde uzman erbaşlar için düzenlenen törene Kara Kuvvetleri Eğitim ve Doktrin Komutanı (EDOK) Korgeneral Yavuz Türkgenci, Garnizon Komutanı ve Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanı Piyade Albay Bilgin Çetinbağ, Eğirdir Dağ Komando Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Tuğgeneral Aydoğan Budakçı, gaziler ve uzman erbaşların aileleri katıldı.​

Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan 2019/7. dönem bin 825 uzman erbaş, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki törende silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Isparta'da temel eğitimlerini tamamlayan 2019/7. dönem bin 825 uzman erbaş, Terörizmle Mücadele Eğitim ve Tatbikat Merkezi Komutanlığı'ndaki törende silah ve Türk bayrağı üzerine el basarak yemin etti.

Yaş kütüğüne dönem plaketinin çakılmasıyla devam eden törende, Kara Kuvvetleri EDOK Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, birliğe ilk katılan askere hediye ve sertifika takdim etti.

Tören, askeri bando geçişinin ardından son buldu.​

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1825 uzman erbaş yemin ederek göreve başladı
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