16 Bin 675 Askeri Personel Alınacak! Astsubay, Uzman Çavuş, Uzman Onbaşı ve Sözleşmeli Er Alımları!

2019 yılının gelmesi ile birlikte askeri personel alım ilanları peşpeşe geldi. İlanlarda jandarma genel komutanlığına 3 bin 375 astsubay, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na 300 astsubay, Milli Savunma Bakanlığı'na 13 bin sözleşmeli er ve Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na uzman çavuş ile uzman onbaşı alımları yapılacağı açıklandı. KPSS CAFE olarak takipçilerimize ve okurlarımıza ilanları ilk ulaştıran haber sitesi olarak en doğru ve en anlaşılır biçimde ilanları ulaştırıyoruz. İşte detaylar...

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13 BİN SÖZLEŞMELİ ER ALIMI YAPILIYOR!

Milli SAvunma Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere 13 bin sözleşmeli er alınıyor. En az ilköğretim mezunu olup, 25 yaşını bitirmemiş (01 Ocak 1994 tarihi ile 31 Aralık 1999 tarihleri arasında doğanlar) ve diğer başvuru şartlarını taşıyan herkes Sözleşmeli Erbaş ve Erliğe başvuru yapabilir.

Sözleşmeli er ilanına başvurmak ve diğer tüm detayları öğrenmek için buraya tıklayabilirsiniz.

İLKOKUL MEZUNU UZMAN ONBAŞI, LİSE MEZUNU UZMAN ÇAVUŞ ALINIYOR

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yayınlanan ilan ile Kara Kuvvetler Komutanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere binlerce uzman çavuş ve uzman onbaşı alımı yapılıyor. En az ilkokul mezunuysanız uzman onbaşı, en az lise mezunuysanız uzman çavuş olmak için başvuru yapabilirsiniz.

Başvuru yapmak ve detayları öğrenmek için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilirsiniz.

3BİN 675 JANDARMA ASTSUBAY ALINIYOR!

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Jandarma'ya 27 bin 180 personel alımı yapacağız açıklamasının hemen ardından Jandarma Genel Komutanlığı'na 3375, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ise 300 astsubay alımı için ilan yayınlandı.

Jandarma astsubay olmak isteyen adaylar detayları öğrenmek ve başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantılara tıklayabilir.

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