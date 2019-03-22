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Uzman Erbaş Alımı Şartında Son Dakika Değişiklik

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanla beraber sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan kılavuzdan sonra tekrar yayımlanan yeni kılavuzda ise değiştirilen şart belli oldu.

Uzman Erbaş Alımı Şartında Son Dakika Değişiklik

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanla beraber sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı açıklandı. Yayımlanan kılavuzdan sonra tekrar yayımlanan yeni kılavuzda ise değiştirilen şart belli oldu.

22 Mart 2019 Cuma 20:43
Uzman Erbaş Alımı Şartında Son Dakika Değişiklik

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruyla beraber 2019/1 kapsamında sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı açıklanmıştı.

Söz konusu ilan şartında değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanın ilk kılavuzunda;

"Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]" şartı yer alıyordu.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ikinci kılavuzda ise;

"Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 2000 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]" ifadelerine yer verildi.

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