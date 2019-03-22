uzman erbaş alımı şartında son dakika değişiklik

İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayımlanan duyuruyla beraber 2019/1 kapsamında sözleşmeli uzman erbaş alımı yapılacağı açıklanmıştı.

Söz konusu ilan şartında değişiklik yapıldığı ortaya çıktı. İşte detaylar.

YAŞ ŞARTI DEĞİŞTİ

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ilanın ilk kılavuzunda;

"Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 1999 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]" şartı yer alıyordu.

Ancak Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayımlanan ikinci kılavuzda ise;

"Nüfus kaydına göre 04 Nisan 2019 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [04 Nisan 2000 (dahil) - 01 Ocak 1992 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]" ifadelerine yer verildi.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLAR YENİ KILAVUZ İÇİN TIKLAYIN