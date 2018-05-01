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Uzman Erbaş Alımı Başvuruları 2 Mayıs'ta Başlıyor

Binlerce adayın beklediği uzman erbaş alımı duyurusu yayımlandı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından askeri personel alımı yapacak. Başvurular 2 Mayıs'ta başlıyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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Uzman Erbaş Alımı Başvuruları 2 Mayıs'ta Başlıyor

Binlerce adayın beklediği uzman erbaş alımı duyurusu yayımlandı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı en az lise mezunu adaylar arasından askeri personel alımı yapacak. Başvurular 2 Mayıs'ta başlıyor. Peki başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

01 Mayıs 2018 Salı 17:28
Uzman Erbaş Alımı Başvuruları 2 Mayıs'ta Başlıyor

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvurulaır 2 Mayıs günü başlıyor.

Sahil Güvenlik tarafından geçtiğimiz gün bir ilan yayımlandı. DPB aracılığıyla yayımlanan ilanda Sahil Güvenlik, en az lise mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Geçtiğimiz Mart ayında yapılan ilk uzman erbaş alımının ardından Sahil Güvenlik, bu yıl 2. kez uzman erbaş alımı için ilana çıktı. 

BAŞVURULAR 2 MAYIS'TA BAŞLIYOR

Sahil Güvenlik Komutanlığı farklı branşlara en az lise mezunu adaylar arasından yapacağı uzman erbaş alımı için başvurular 2 Mayıs Çarşamba günü başlayacak. Başvurular başaldığı anda Kpsscafe.com.tr olarak başvuru ekranını takipçilerimiz ile paylaşacağız.

ALIM YAPILAN BRANŞLAR

KİMLER BAŞVURABİLİR?

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,
  • En az lise mezunu olmak,
  • 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) (Halihazırda sözleşmeli er olarak görev yapanların Madde-4’ü incelemeleri gerekmektedir.),
  • Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,
  • Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),
  • Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,
  • En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.). 

BAŞVURU EKRANI

Başvuru ekranı açıldığı anda Kpsscafe.com.tr olarak sizlerle paylaşacağız. Başvuru ekranı açıldığı anda haberdar olmak için;

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Sefa 2 saat önce

Askerlik şartsız olsun

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Ramazan 2 saat önce

Efendim niye ilkokul mezunu alınmıyor

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Oğuzhan 2 saat önce

Askerlik yapmamış olanlar başvuramıyormu?

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Hicabi 2 saat önce

Merhaba !
Hava Kuvvetlerine Uzman Erbaş Alımı Yokmu
Bilgi Verebilirseniz Çok Sevinirim...

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Yusuf 2 saat önce

Allah rizasi icin ilkokul yapin 1 seferde duyun sesimizi biz insan degilmiyiz okuyamadik napalim

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yasin erken 2 saat önce

İyi güzelde şartlar iyide bide askerlik şartsız alım yapın uzman çavuş olmak istiyen gençlerde mağdur olmasın lütfen rica ediyorum saygılarımı sunarım

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Mert 2 saat önce

İlkokul mezunuda alınıyor kara hava kuvvetleri sözleşmeli er

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ALİ 2 saat önce

Askerlik sartsız olsun

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