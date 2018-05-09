Uzman Erbaş Alımı Başvuru Ekranı ve Şartları (Yaş, Mezuniyet ve Askerlik)

Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş alımı başvuruları devam ediyor.

2 Mayıs günü başlayan başvurularda Sahil Güvenlik Komutanlığı, en az lise mezunu adaylar arasından uzman erbaş alımı yapacağını duyurdu. Yayımlanan ilana son başvuru ise 15 Mayıs olarak açıklandı.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak.

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak.

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (02 Mayıs 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar).

Yapılacak yazılı sınav, ön sağlık muayenesi, fiziki yeterlilik ve değerlendirme testleri (yüzme dâhil), uygulamalı sınavlar ile mülâkat sınavında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından sevk edilecek hastanelerden “……..Sınıfında/Sınıflarında Uzman Erbaş Olur.” kararlı sağlık raporu almak, ayrıca sınıf özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak.

Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak.

Askerî öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak, Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma veya uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak.

MEZUNİYET VE YAŞ ŞARTI

İlana başvuru yapmak için adayların en az lise mezunu olması gerekmektedir.

Başvuru için istenen yaş şartı da şu şekilde; 2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir).

ALIM YAPILAN BRANŞLAR

Branş Başvuru Kaynakları Görev Yapılacak Birlikler Yüzme Testi Muhafız Askerlik hizmetini Kuvvet Komutanlığına bakılmaksızın Muhafız, Muhafız Eri, Avcı Eri, Komando, Komando Manga Komutanı, Koruma Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı, Tim/Takım/Manga Komutanı Yardımcısı, Tim/Takım/Manga/Kıta Çavuşu, Tim/Takım/Manga/Kıta Onbaşısı, Muhafız Manga Komutanı, Emniyet ve Muhafız Manga/Unsur Komutanı, Emniyet ve Muhafız Eri, Koruma Eri, Komutan Muhafızı, Komando Avcı Eri, Deniz Piyade ve Jandarma Asayiş sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. (NOT-1,3) Yüzer/ Kara Var (NOT-2) Kurbağa adam AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR: 1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında Kurbağaadam sınıf/branş/ihtisasta yapmış veya yapıyor olmak (NOT-3) 2. Meslek Yüksekokullarının Sualtı Teknolojisi bölümü mezunu olmak. (NOT-3,5). Yüzer Var (NOT-4,5) Şoför AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR: 1. Yeni tip sürücü belgelerinde "CE" veya "DE" sınıfı ehliyeti bulunmak. 2. Eski tip sürücü belgelerinde "D" sınıfı ehliyeti bulunmak. (NOT-3) Kara Yok İkmal (Kamarot) AŞAĞIDAKİ ŞARTLARDAN EN AZ BİRİNİ TAŞIMANIZ GEREKMEKTEDİR: 1. Askerlik hizmetini Deniz Kuvvetleri Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığında İkmal (Kamarot) Er sınıf/branş/ihtisasında yapmış veya yapıyor olmak. 2. Meslek Liselerinin; Yiyecek İçecek Hizmetleri Alanının Servis/Garson bölümünden mezun olmak veya lise mezunu olmanın yanında servis/garson dalında ustalık veya kalfalık belgesine sahip olmak. (NOT-3) Yüzer/ Kara Var (NOT-2

BAŞVURU

İlana başvurular internet üzerinden alınmaktadır. Başvuru yapmak için aşağıdaki bağlantıda açılan sayfada yeni başvuru linkini tıklayın ve buradan yeni kayıt oluşturun.

Başvuru ekranına gitmek için TIKLAYIN

MEMUR, PERSONEL, UZMAN ERBAŞ ALIMI VE POLİS ALIMLARINDAN ANINDA HABERDAR OLMAK İÇİN;

KPSSCAFE android uygulamamızı ücretsiz indirmek için --->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE iOS uygulamamızı ücretsiz indirmek için---->>> TIKLAYIN

Facebook grubuna katılım için -->>> TIKLAYIN

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA