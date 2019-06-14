Subay ve Astsubay olacaklar dikkat! Taban Puanlar Belli oldu

Milli Savunma Üniversitesi subay ve astsubay alımı için tercih sonuçları 14 Haziran 2019 tarihinde yayımlandı.

Tercih sonuçlarının yayımlanmasının ardından subay ve astsubay alımlarında taban puanlar da belli oldu.

Harp Okulları erkek adaylar için puan sıralaması şu şekilde oldu: Hava Harp Okulu taban puanı 343,77208 (şehit ve gazi taban puanı 309,39487), Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanı 277,07828 (şehit ve gazi taban puanı 249,37045) ve Kara Harp Okulu eşit ağırlık taban puanı 280,95848 (şehit ve gazi taban puanı 252,86863) olarak açıklandı.

Harp Okulları bayan adaylar için sıralama ise; Hava Harp Okulu taban puanı 388,54860 (şehit ve gazi tabı puanı 349,69374), Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Sahil Güvenlik taban puanı 361,32583 (şehit ve gazi taban puanı 325,19325) ve Kara Harp Okulu eşit ağılık taban puanı 354, 21044 (şehit ve gazi taban puanı 318,78940) olarak belirtildi.

Astsubay Meslek Yüksekokulu adayları için taban puanlar ise; KMYO, HMYO, DMYO ve SG MYO için taban puan 247,76263 (şehit ve gazi taban puanı 222,98637) ve KMYO ve HMYO eşit ağırlık puan türü için taban puan 271,26828 (şehit ve gazi taban puanı 244,14145) olarak açıklandı.

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