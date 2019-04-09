Subay Alım Başvuru Ekranı Açıldı! İşte Detaylar!

Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yayınlanan ilan ile Muvazzaf sözleşmeli Subay alınacağı tüm Türkiye’ye duyuruldu. 445 Muvazzaf sözleşmeli Subay alımı için şartlar ve detayları sizler için daha önce yayınlamıştık. Bugün ise başvuru ekranı açılarak resmi başvurular kabul edilmeye başlandı. İşte detaylar!

İşte başvuruyu yapabileceğiniz link:

https://vatandas.jandarma.gov.tr/PTM/Giris

Başvuru Tarihleri Ne zaman?

9 Nisan-29 Nisan tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

Kadrolar Nasıl Olacak?

389 Erkek ve 35 kadın olmak üzere toplam 424 subay alınacak. Ayrıca 19 erkek ve 2 kadın olmak üzere şehit ve malul eş ve çocuklarından adaylar alınacak.

Başvuru şartları neler?

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

Talep edilen eğitime sahip olmak veya 26 Ağustos 2019 tarihine kadar sahip olabilir durumda olmak.

2018 KPSS’de (P3) puan türünden en az 65 puan almış olmak.

2017 ya da 2018 yıllarında yapılan ALES’ten eşit Ağırlık (EA) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

Şehit ve malul eş ve çocuklarının (Emniyet Teşkilatı, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve TSK personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları ile 3713 Sayılı Terörle Mücadele Kanunu 21/j maddesi kapsamında olanlar) için bu puanların en az %80‟ini almış olmak gerekiyor.

1 Ocak 2019 itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak. Ayrıca 32 yaşını bitirmemiş olmak şartı aranacaktır.

Tüm detaylar için buradaki kılavuza tıklayınız:

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