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Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler?

2019 JGK Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda sözleşmeli personel almak isteyen binlerce vatandaş başvuruların ne zaman başlayacağı konusunu merak ediyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Şimdi başvuru yapmak isteyen adayla başvuru şartlarının neler olduğunu ve nasıl başvur yapabileceklerini merak ediyor. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve konu ile ilgili merak edilenler...

Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler?

2019 JGK Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı. Jandarma Genel Komutanlığı'nda sözleşmeli personel almak isteyen binlerce vatandaş başvuruların ne zaman başlayacağı konusunu merak ediyordu. Beklenen haber sonunda geldi. Şimdi başvuru yapmak isteyen adayla başvuru şartlarının neler olduğunu ve nasıl başvur yapabileceklerini merak ediyor. İşte, Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı başvuru şartları ve konu ile ilgili merak edilenler...

26 Mart 2019 Salı 20:32
Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler?

2019 JGK Uzman Erbaş alımı başvuruları başladı. Başvurularla ilgili ilan Resmi Gazete'de yapıldı. Başvuru kılavuzuna göre de önbaşvuru şartları belli oldu. Komanda ve asayiş ihtiyacını karşılamak üzere alınacak sözleşmeli personel olmak için başvurular 4 Nisan Perşembe günü saat 23.59'a kadar yapılabilecek. Peki, Jandarma Genel Komutanlığı Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler? işte ayrıntılar...

2019 Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı başvuru şartları neler?

Başvuruda bulunacak adayların Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmaları, nüfus kaydına göre 4 Nisan 2019 tarihi itibarıyla 20 yaşından gün almış ve 27 yaşını bitirmemiş olmaları (4 Nisan 2000 - 1 Ocak 1992 tarihleri arasında doğanlar) gerekiyor.

Adaylardan askerlik hizmetini yapma şartı aranmıyor ancak askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için birlik komutanlıklarınca düzenlenen nitelik belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmaları gerekiyor.

Ayrıca askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için müracaat tarihinin son günü itibarıyla terhisinin üzerinden 5 yıldan fazla süre geçmemiş olması şartı aranıyor.

Adayların en az 164 ve en fazla 210 santimetre boyunda olmaları ve kilolarının başvuru kılavuzunda yer alan boy-kilo oranları değerleri içerisinde yer alması isteniyor.

Jandarma Genel Komutanlığına Sözleşmeli Uzman Erbaş (Komando Ve Asayiş) alımı başvurusu için buraya tıklayın.

Jandarma Genel Komutanlığı Sözleşmeli Uzman Erbaş alımı nasıl yapılır?

Ön başvurular sadece Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi üzerinden e-Devlet kapısı aracılığıyla e-Devlet şifresi, mobil imza, e-imza, T.C kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilebilecek.

İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Başvuruları kabul olanlar nereden ilan edilecek?

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazanan aday listesi ve sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav yeri, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.jsga.edu.tr" ve "www.dpb.gov.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Başvuru yapan adaylardan kaç kişi sınava çağrılacak?

Ön başvuru yapan adaylardan çağrılma önceliklerine göre, sınav tarihi ve sınav alanlarının kapasitesi nedeniyle sadece 40 bin aday sınavlara çağrılacak.

Sınavlara çağrılacak adayların 20 bini 2018 KPSS'ye girmiş ve P3, P93, P94 puan türlerinden en az 50 puan alanlardan, diğer 20 bini ise KPSS'ye hiç girmeyenler ile sınava giren ancak 50'nin altında puan alanlardan seçilecek

2018 yılı KPSS puanı 50'nin altında olanlar KPSS'ye girmeyenlerle birlikte değerlendirilecek.

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