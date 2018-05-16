Son Dakika! Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerine Subay Alımı Yapılacak

Son Dakika! Milli Savunma Bakanlığı Kara, Deniz ve Hava Kuvetleri Komutanlıklarına Milli Savunma Üniversitesinde görevlendirilmek üzere mühendis ve öğretmen sınıfı subay alımı yapılacağı bildirildi. Başvurular 31 Mayıs 2018 tarihine kadar yapılacak.

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BAŞVURU TARİHİ VE YÖNTEMİ

Adaylar başvurularını 31 Mayıs 2018 (saat 23.59’a kadar) tarihine kadar, Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden e-devlet ile giriş yaparak çevrimiçi (online) gerçekleştireceklerdir. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru Şartları :

a. Muvazzaf Subaylığa Kimler Başvurabilir?

Milli Savunma Üniversitesine Öğretmen veya Mühendis sınıfı subay olarak istihdam edilmek üzere, TABLO-1’de gösterilen kaynak okullarına göre mevcut kanun, yönetmelik ve yönerge esasları kapsamında personel alınacaktır. Bu başvuru kılavuzunda belirtilen genel ve özel şartları taşıyan erkek ve kadın adaylardan;

(1) Başvurduğu branş için uygun (TABLO-1) ve geçerli (2013 - 2018 İlkbahar Dönemi dahil) Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınav (ALES) puanı (en yüksek olan puan baz alınacaktır) en az 70 olanlar, (2) En az dört yıl ve daha fazla süreli TABLO-1’de yer alan fakülte/yüksekokul bitirenlerden kanuni sebeplerle (öğrenim, tecil vb.) henüz askerlik yükümlülüğünü yerine getirmemiş olanlar, (3) Askerlik hizmetini yapmakta olan yedek subay, kısa dönem erbaş ve erler veya askerlik hizmetinden terhis olanlar (Hakkında “yedek subay olamaz” kararı olanlar başvuramazlar.), (4) Erbaş ve erlerden askerlik hizmeti esnasında veya terhislerini müteakip TABLO-1’de yer alan en az 4 yıllık fakülte/yüksekokulu bitirenler başvurabileceklerdir.

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