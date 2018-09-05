Savunma Sanayi Müsteşarlığı Kamu Personeli Alımı Yapıyor!..

En az dört yıllık eğitim veren üniversitelerin; Halkla İlişkiler, Halkla İlişkiler ve Tanıtım, Amerikan Kültürü ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dil Bilimi, Mütercim Tercümanlık, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Halk Bilimi, Arap Dili ve Edebiyatı, Fars Dili ve Edebiyatı, Çin Dili ve Edebiyatı, Kore Dili ve Edebiyatı, Japon Dili ve Edebiyatı, Alman Dili ve Edebiyatı, Fransız Dili ve Edebiyatı, Rus Dili ve Edebiyatı, İspanyol Dili ve Edebiyatı, İtalyan Dili ve Edebiyatı bölümleri

9

45

P(3) PUAN TÜRÜNDEN EN AZ 60 PUAN