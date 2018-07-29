Savunma Sanayi Başkanlığı Personel Alımı Yapıyor!..

Milli Savunma Bakanlığı''na bağlı Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yürüttüğü MİLGEM projesi için çok sayıda personel alımı yapacaklarını duyurdu.

MİLGEM Projesi Milli Gemi Projesi olarak başlatıldı. Milli Savunma Bakanlığı bünyesindeki Savunma Sanayi Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde MİLGEM ve diğer projeler içim işe alım ve personel temin sayfalarında adayların başvuru yapabileceği başvuru ekranlarını erişime açtı.

13 Temmuz 2018 tarihinden itibaren Proje Bazlı Sözleşmeli Personel İşe Alım Başvuru İş İlanı yayımlayan Savunma Sanayi Başkanlığı'nın yaptığı resmi açıklamalar ve diğer detaylar şöyle;

T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı 3238 sayılı Kanunun 8 inci maddesinin beşinci fıkrası kapsamında, özel bilgi ve ihtisas gerektiren projeler için Sözleşmeli Uzman istihdam etmektedir. Projelerde oluşabilecek ihtiyaçlarda değerlendirilmek üzere özgeçmişinizi kurum web sayfamız üzerinden oluşturmanız beklenmektedir. Adaylarda aranacak ön koşullar aşağıda belirtilmiştir.

Genel Şartlar:

Başvuruda bulunacak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde yer alan genel şartları taşımaları,

Yurtiçi ve yurtdışı seyahat engeli bulunmaması,

Askerlik ile ilişiği bulunmaması (erkek adaylar için), şartları aranır.

Özel Şartlar:

En az lisans düzeyinde eğitim veren fakültelerin, Başkanlığın ihtiyacına göre belirlenecek, yurtiçindeki veya yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarının ilgili bölümlerinden mezun,

Son müracaat tarihi itibariyle son beş yıl içerisinde Yabancı Dil Sınavı (YDS)’den İngilizce alanında en az 80 (seksen) puan veya TOEFL-IBT ‘den en az 95 (doksan beş) puana sahip,

İhtiyaç duyulan özel bilgi ve ihtisas alanına ilişkin en az 2(iki) yıl iş tecrübesine sahip veya alanında istisnai başarı göstermiş olması,

İş deneyimi 5 yılın altında olan adaylar için lisans not ortalaması en az 3.00/4.00, 5 yıldan çok olanlar için 2.60/4.00 olan veya üniversite giriş sınavında ilgili puan türü sıralamasında ilk 30.000’ de yer almış olması, şartları aranır.

Başvuruda İstenen Belgeler:

Adaylar başvurularını; Başkanlığın internet adresindeki (www.ssm.gov.tr) sınav başvuru ekranında tanımlı olan bilgileri eksiksiz doldurarak ve aşağıda belirtilen belgeleri sisteme yükleyerek tamamlayacaklardır.

Özgeçmişi (Adı, soyadı, öğrenim geçmişi (lise, lisans, yüksek lisans vb. öğrenim yılları ifade edilecektir), aile durumu, iş tecrübeleri, sahip olduğu sertifikaları gibi bilgileri içerecek şekilde düzenlenmiş olarak )

Son 6 aya ait 4,5x6 ebadında vesikalık fotoğrafı.

Öğrenim belgesi ve Yükseköğretim Kurulu denkliği belgesi (Yükseköğretim Kurulu denkliği ile başvuran adaylar için).

Yabancı dil yeterlilik puanını gösterir belge (YDS veya TOEFL-IBT)

Değerlendirme ve Atama:

Söz konusu ilan Genel Başvuru niteliğinde olduğundan, başvurular veritabanımıza eklenecek olup, Başkanlığın ihtiyacına göre değerlendirme yapılarak, sınav daveti için uygun adaylar belirlenecek ve sınava davet edilecektir.

Başkanlığın ihtiyacına göre açık pozisyon odaklı ilan yayınlanabilecek olup, kurum web sayfası üzerinden oluşturulan özgeçmiş ile başvuru yönlendirilebilir.

Gerçeğe aykırı belge ve beyanı tespit edilen adaylar; sınava alınmaz, sınava alınmış olsa bile bu adayların sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz, ataması yapılmış olanların ise atamaları ve sözleşmeleri iptal edilir. Ayrıca bu adaylar hakkında, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili hükümleri uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulur.

Bilgi Alma:

Sınav ile ilgili bilgi, Savunma Sanayii Müsteşarlığı Personel ve Eğitim Dairesi Başkanlığı’nın (312) 411 92 13 , (312) 411 97 00 veya (312) 411 98 57 numaralı telefonlarından temin edilebilir.

İnternet üzerinden başvuru yapmak için buraya tıklayınız.

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