sahil güvenlik uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı

Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılı 3. dönem uzman erbaş alım başvuru sonuçları Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden açıklandı.

17 Eylül 2018 ile 27 Eylül 2018 tarihleri arasında adayların başvurduğu Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018/3. dönem uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı.

İçişleri Bakanlığı bünyesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevlendirilmek üzere uzman erbaş alımları bilgilendirme kılavuzu kapsamında başvuru sonuçlarına buraya tıklayarak ulaşabililrsiniz.

Başvuru sonuçları ile ilgili olarak Sahil Güvenlik Komutanlığının açıklaması şu şöyle;

2018/3. Dönem uzman erbaş alımları başvuru sonuçları için yazılı sınav ile ikinci seçim aşamalarına girecek adayların listesi ve adayların bu sınavlara gelirken yanlarında getirecekleri belgeler Sahil Güvenlik Komutanlığı internet adresinden 12 Ekim 2018 tarihinden sonra ilan edileceği duyurulmuştu.

9 Ekim 2018 itibarıyla uzman erbaş alımı başvuru sonuçları açıklandı. Başvuru sonuçlarının daha önce açıklanması durumunda adaylara sisteme girmiş oldukları cep telefonu numaraları üzerinden kısa mesaj gönderilecektir.

Bu nedenle adayların sisteme halihazırda kullandıkları cep telefonu numaralarını girmeleri önem arz etmektedir. Sınav tarihleri ve sınav yeri adresleri başvuru sonuçları ile adaylara bilahare ilan edilecektir. Sınavlara giremeyen adaylar için yedek gün planlaması yapılmayacaktır. Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 yılı 3'üncü dönem uzman erbaş alımı başvuru sonuçları için TIKLAYINIZ

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