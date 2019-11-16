Sahil Güvenlik Komutanlığı KPSS 60 ve KPSS 70 Puanla Devlet Memuru Alıyor! Başvuru Kılavuzu Yayınlandı!

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından 2019 Yılı Devlet Memuru Alımları Bilgilendirme Kılavuzu Yayınlandı. Yayınlanan kılavuzun detaylarında yer alan başvurutarihleri, başvuru şartları ve diğer tüm detayları okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Yayınlanan kılavuza göre başvurular 25 Kasım 2019 tarihinde başilayıp 5 Aralık 2019 tarihinde sona erecek.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından yayınlanan kılavuzun kapağında "Devlet memuru olmak onurlu bir yaşam tarzıdır. Meslek olarak devlet memurluğunu seçtiğiniz için sizi kutluyor ve başarılar diliyoruz." ifadeleri dikkat çekti.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın yayınladığı kılavuzda "Sahil Güvenlik Komutanlığında istihdam edilmek üzere “Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığında Đlk Defa Devlet Memurluğuna Atanacaklar Đçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” hükümleri doğrultusunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak aşağıda durumları açıklanan unvanlardan açıktan atama yoluyla devlet memuru alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verildi.

Alım Yapılacak ünvanlar için yayınlanan tablo şöyle;

3. BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN ŞARTLAR VE NİTELİKLER:

a. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara sahip olmak.

b. İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımak ve bu öğrenimle ilgili olarak KPSS'ye girmiş olmak.

c. Alım yapılacak unvanların karşısındaki puan türlerinden, belirtilen asgari KPSS notunu almış olmak.Yapılacak başvurularda; 2018 yılı KPSS sınavına ait KPSSP03 puan türü kullanılacaktır (Alım yapılacak tüm unvanlar B Grubu kadro statüsünde olduğundan yukarıda belirtilen puan türleri kullanılmaktadır.).

d. Başvuru bitiş tarihi itibarıyla düzeltilmemiş nüfus kaydına göre 18 yaşını tamamlamış (05 Aralık 2001 ve daha önce doğanlar başvurabilir.) 01 Ocak 2019 tarihi itibariyle 36 yaşından gün almamış olmak (01 Ocak 1984 ve daha sonra doğanlar başvurabilir.).

e. Herhangi bir kamu kurum ve kuruluşunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi görevlerde çalışmamış olmak ve sözleşmeli subay, sözleşmeli astsubay, uzman erbaş veya sözleşmeli er olarak sözleşmesi feshedilmiş veya halen çalışıyor olmamak.

f. Askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmemiş bulunmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.

g. İlan edilen kadro unvanının hizasında belirtilen niteliklere sahip olmak.

ğ. Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sağlık Yeteneği Yönetmeliği’ne göre “Sahil Güvenlik Komutanlığında Devlet Memuru Olur.” kararlı sağlık raporu almak.

h. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması olumlu olmak.

Başvurular; 25 Kasım 2019 Pazartesi günü saat 14:00’de başlayıp, 05 Aralık 2019 Perşembe günü saat 11:00’de sona erecektir.

Başvuru yapmadan önce başvuru kılavuzunu dikkatlice incelemeniz gerekmektedir. Başvuru kılavuzuna erişmek için buraya tıklayabilirsiniz.