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Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Erbaş Alım İlanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından en az lise mezunu uzman erbaş alım ilanı yayımlandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

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Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Erbaş Alım İlanı

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından en az lise mezunu uzman erbaş alım ilanı yayımlandı. Başvuru şartları ve diğer tüm detaylar haberimizin devamında yer almaktadır.

11 Eylül 2018 Salı 16:26
Sahil Güvenlik Komutanlığı En Az Lise Mezunu Erbaş Alım İlanı

17 Eylül 2018 tarihinde başlayacak olan başvurular 27 Eylül 2018 tarihinde son bulacak.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın resmi internet sitesi üzerinden uzman erbaş alımı ile ilgil detayların yer aldığı başvuru kılavuzu da yayımlandı.

Sahil Güvenlik Uzman Erbaş alımında başvuru şartları şöyle;

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

En az lise mezunu olmak,

2018 yılının Ocak ayının ilk günü itibariyle 27 yaşını bitirmemiş olmak (01 Ocak 1991 ve daha sonra doğmuş olanlar başvurabilir) 

Askerlik görevini yapmış veya yapıyor olmak,

Askerlik hizmetini yapmış olan adaylar için, başvuru tarihinin ilk günü itibariyle terhisi üzerinden 5 (beş) yıldan fazla süre geçmemiş olmak (17 Eylül 2013 tarihi ve sonrasında terhis olanlar),

Askerlik hizmetini yapmakta iken başvuranlar için, askerlik hizmetini yaptığı birlik tarafından Uzman Erbaş Yönetmeliğine istinaden hazırlanan ve örneği sayfa-13’de yer alan “UZMAN ERBAŞ OLACAKLAR İÇİN NİTELİK BELGESİ”ni olumlu olarak almak (Bu belgenin “Uzman Erbaş Olur” kanaatli olması gereklidir),

Yapılacak yazılı sınav (genel kültür ve meslek bilgisi), ön sağlık muayenesi, fiziki kabiliyet ve değerlendirme testleri, uygulamalı mesleki bilgi sınavları ile mülâkat sınavlarında başarılı olmak ve Sahil Güvenlik Komutanlığınca belirlenen kontenjana girmek,

Yaptırılacak güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmak,

 Askeri öğrencilik ile ilişiği kesilmemiş olmak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinde daha önce subay, astsubay, uzman jandarma ve uzman erbaş olarak istihdam edilmemiş olmak (başvuru yapan tüm adayların durumları diğer Kuvvet Komutanlıkları ile J.Gn.K.lığı ve S.G.K.lığı tarafından sorgulatılmakta, bu durumda olmasına rağmen başvuru yapan adayların başvuruları hangi aşamada olursa olsun (atamaları yapılmış olsa dahi) iptal edilmektedir.),

Taksirli suçlar hariç olmak üzere, affa veya zaman aşımına uğramış yahut para cezasına çevrilmiş veya ertelenmiş ve adli sicilden çıkarılmış olsa dahi, bir cürümden hükümlü bulunmamak,

Askerlik hizmeti sırasında üste hakaret, emre itaatsizlikte ısrar, mukavemet, amir veya üste fiilen taarruz, fesat ve isyan suçları ile 1632 sayılı Askeri Ceza Kanunu’nun 148’nci maddesinin birinci fıkrasında yazılı suçlardan hükümlü bulunmamak,

Türk Silahlı Kuvvetlerinin manevi şahsiyetine gölge düşürmemiş askerliğinin şeref ve haysiyeti ile bağdaşmayacak eylemlerde bulunmamış, tutum ve davranışları ile yasa dışı, siyasi, yıkıcı ve bölücü ideolojik görüşleri benimsememiş olmak,

Tam sağlam olmak ve sınavlar sonrasında sevk edilecekleri hastanelerden branşına uygun sağlık raporu almak, ayrıca branş özelliklerine göre gereken koşulları karşılamak (Adaylar; sevk edildiği hastanede sağlık kurullarınca kendilerine verilen ön raporlara ön rapor tarihinden itibaren 3 gün içinde itiraz edebilir ve hastaneye sevk edildikleri tarihten itibaren 1 ay içerisinde ön sağlık kurulu raporlarını Sahil Güvenlik Komutanlığına teslim etmekle sorumludurlar. Bu süreden sonra gelecek raporlar dikkate alınmayacaktır.),

Alım yapılacak branşa uygun ihtisasa sahip olmak (1’inci maddede yer alan tablodaki kaynakları karşılamak),

En az 164 cm. boyunda olmak koşuluyla, Sayfa-11’de yer alan boy ve kilo oranları tablosunda belirtilen değerler içerisinde bulunmak (Ağırlık, şortlu/eşofmanlı vücut ağırlığıdır. Boy, çıplak ayakla ölçülür.).

Yabancı uyruklu kişilerle evlenenlerden; bu evlilikleri, 12 Mart 1997 gün ve 22931 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde Genelkurmay Başkanlığı tarafından uygun görülmeyenler ile; başvuru ile atama yapılıncaya kadar geçen süre içerisinde çeşitli nedenlerle Türk vatandaşlığından çıkartılanların başvuruları kabul edilmez/iptal edilir.

Sınav takvimi ise şöyle;

Başvuru kılavuzun tam metnine ulaşmak için buraya tıklayınız.

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 11.09.2018 16:53
Anahtar Kelimeler:
sahil güvenlik komutanlığı az lise mezunu erbaş alım ilanı
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Engin 9 dakika önce

Abi bu 27 yaşında ne var anlamıyorum. TSK yaş düzenlemesini en az 30 yapması lazım.

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Mehmet 8 dakika önce

Askerligini Yapmayanlar Başvuru Yapamıyormu.?

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