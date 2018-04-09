Sahil Güvenlik Komutanlığı Astsubay Alımı için Hangi Bölüm Mezunları Başvurabilir?

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli Astsubay alımı için başvuru süreci başlamıştı. İlgili alım için bazı bölüm mezunlarında KPSS şartı aranmazken bazı branşlarda başvuru şartlarında mezuniyetin yanı sıra kpss şartı da aranıyor. Kadın ve Erkek kontenjanlarına başvuru özel şartlarına aşağıdaki tablodan göz atabilirsiniz.:

HANGİ BÖLÜM MEZUNLARI BAŞVURU YAPABİLİR?

Sahil Güvenlik Komutanlığı duyurusunda "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargâhı ile bağlısı birlik ve kurumlarda istihdam edilmek üzere aşağıda belirtilen branşlarda sözleşmeli erkek ve kadın astsubay alımı yapılacaktır." ifadelerine yer verilmiş tablo şu şekilde paylaşılmıştı:

Dikkat! Erkek ve kadın aday kontenjanları ayrı ayrı belirtilen branşlarda erkek ya da kadın aday kontenjanının doldurulamaması halinde cinsiyet farkı gözetmeksizin kontenjanlar tamamlanacak. Başvuru sürecinde geçerli genel koşullar:

Başvuru işlemleri 23 Nisan 2018 tarihine kadar www.sahilguvenlik.gov.tr adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle yapılacak. Başvuru işlemlerine dair tüm detaylar www.jandarma.gov.tr , www.sahilguvenlik.gov.tr, www.jgsa.edu.tr adreslerinden öğrenilebilir.

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