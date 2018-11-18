Sahil Güvenlik Komutanlığı 2018 KPSS 60 Puanla Devlet Memuru Alıyor

Sahil Güvelik Komutanlığı yayımladığı ilan ile 10 sivil devlet memuru alacağını duyurdu. İlan ile ilgili adaylar araştırma yapıyorlar. Başvuru şartları nelerdir, başvuru tarihleri ne zaman? Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Devlet Memuru alım ilanı ile ilgili tüm detaylar haberimizde...

Öncelikle hangi pozisyonda devlet memuru alımı yapılacak buna değinelim.

Bilgisayar Mühendisi, Uluslararası İlişkiler ve Andlaşmalar Uzmanı, Mali İşler Uzmanı, Performans ve Program Uzmanı, Gümrük İşlemleri Uzmanı, Personel İşlemleri Uzmanı,Grafiker ve İstatistikçi poziyonlarında devlet memuru alınacak.

Alım yapılacak iller ve mezuniyetler ile ilgili detaaylar aşağıdaki tabloda yer almaktdır.

Sahil Güvenlik Komutanlığı Sivil Devlet Memurluğu ilanına yukarıda şartları taşıyanlar 12 Kasım 2018 tarihinde başlayan başvuru tarihiden itibaren 22 Kasım 2018 tarihine kadar başvuru yapabilirler.

Adayların 2018 Yılında düzenlenen KPSS Lisans düzeyi sınavdan en az 60 ve 70 almış olmaları gerekmektedir.

Devlet Memurları Ankara, İstanbul ve Antalya illerinde görevlendirilecek.

Sahil Gvenlik Komutanlığı'nın ilanı ile ilgili detayl bilgilere aşağıdaki görsele tıklayarak ulaşabilirsiniz.