MSB Subay ve Astsubay Alımı Yapıyor! İşte Detaylar!

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Personel Temin sistemi üzerinden muvazzaf subay ve astsubay alımı yapılacağı açıklandı. Başvuru şartları, başvuru tarihleri ve diğer tüm detayları haberimizin devamında okurlarımızla paylaşıyoruz. İşte detaylar...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) bünyesinde bulunan Deniz Kuvvetleri Komutanlığı (DKK), Hava Kuvvetleri Komutanlığı (HKK) ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına (KKK) astsubay ve subay alımı ilanları yayınlandı. Başvuracaklar için kılavuz ve başvuru adresi sayfa sonuna ilave edilmiştir. Son başvuru tarihi 6 Ağustos 2019 olarak ilan edilmiştir.

Türk Silahlı Kuvvetlerine 2018 Yılı Dış Kaynaktan Bando Sınıfı Muvazzaf Subay Ve Astsubay Adayı (Erkek) Temini İlanı.

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlığına Dış Kaynaktan Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay Temini maksadıyla başvuru kılavuzunda belirtilen esaslara göre ön başvuru alımına başlanmıştır. Ön başvuru sadece Erkek Adaylar tarafından yapılabilecektir. Ön başvuru için son tarih 6 Ağustos 2019 (saat 23.59) 'dur.

Muvazzaf subaylarda; yurt içinde en az dört yıl süreli Yükseköğretim Kurulu bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin Orkestra Şefliği veya Kompozisyon ve Orkestra Şefliği ana sanat/sanat dallarının Başvuru Kılavuzu Tablo-1 'de gösterilen lisans kaynak okul programlarından mezun olan ve seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) başvurabilecektir. Yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir. Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan erkek adaylardan, mezun oldukları programın Başvuru Kılavuzu Tablo-1 'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olan başvurabilecektir.

Muvazzaf astsubaylarda; Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları, Konservatuvarlar, Müzik ve Sahne Sanatları Fakülteleri, Eğitim Fakültelerinin Müzik Eğitimi Ana Bilim Dalları ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin Müzik Bölümleri ve Müzik Teknolojileri Ana Bilim Dalı/Bölümlerinin Başvuru Kılavuzu Tablo-2 'de gösterilen ön lisans veya lisans kaynak okul programlarından mezun olan ve seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) başvurabilecektir. Yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir.

Hava Kuvvetleri Komutanlığını tercih eden; yurt içinde en az iki yıl ve daha fazla süreli Yükseköğretim Kurulu Bünyesindeki Üniversitelere bağlı Devlet Konservatuvarları ve Konservatuvarlar ile Müzik ve Sahne Sanatları Fakültelerinin, Başvuru Kılavuzu Tablo-2 'de gösterilen lisans veya ön lisans kaynak okul programlarından mezun olan veya seçim aşamalarından önce mezun olacak erkek adaylar (son sınıf öğrencilerden evrak kontrol aşamasına kadar mezun olanların geçici mezuniyet belgesi/diploma ile başvuruları kabul edilecek, Evrak Kontrol aşamasında ise diplomaları kontrol edilecektir) başvurabilecektir. Yurt içi eşdeğerlik ise kabul edilmeyecektir.

Muvazzaf astsubaylarda, Öğrenimlerini yurt dışında tamamlayan erkek adaylardan, mezun oldukları programın Başvuru Kılavuzu Tablo-2 'de gösterilen kaynak okul programları ile denkliği Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) onaylanmış (belge ile) olan erkek adaylar başvurabilecektir.

Subay adayları sadece Dz.K.K.lığını tercih edebilir. Astsubay adayları en az bir Kuvvet Komutanlığını (üç Kuvvet Komutanlığını da tercih edebilir) tercih edecekler, birden fazla Kuvvet Komutanlığını tercih eden adayların, Kuvvet Komutanlığı tercihleri sırasız (önceliksiz) (Adayın kontenjana girmesi durumunda kendi istediği Kuvvet Komutanlığı tercih etme hakkı olacaktır.) olacaktır.

Tercih yapılırken, subay adaylarının başvuru kılavuzunun Tablo-1 'inde, astsubay adaylarının başvuru kılavuzunun Tablo-2 'sinde gösterilen kaynak okul bölümlerine uygun tercih yapmaları gerekmektedir. Tablo-1 ve Tablo-2 'de gösterilen kaynak okul bilgisine uygun tercih yapmayan adaylar ikinci seçim aşamalarına kabul edilmeyecektir.

Bando Sınıfı Subay Adayları başvuru kılavuzu Tablo-1 'de belirtilen kaynak okul bölümlerine uygun 1 tercih yapabilecektir. Bando Sınıfı Astsubay Adayları başvuru kılavuzu Tablo-2 'de belirtilen kaynak okul bölümlerine uygun en fazla 2 tercih yapabilecektir.

Başvuracak adaylar için KPSS şartı aranmayacak, öncelikle MSB 'lığınca yapılacak Genel Kültür Sınavında (Baraj Notu: 50) başarılı olan adaylar diğer aşamalara katılabilecektir. Ayrıca diğer aşamalara ilave olarak, adaylar Mülakat Sınavında (Baraj Notu: 70) başarılı oldukları takdirde Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavına (Baraj Notu: 60) katılacaklardır.

Adaylar Genel Kültür, Evrak Kontrol ve Fiziki Değerlendirme aşamalarında başarılı oldukları takdirde MEBS Okl.ve Eğt.Mrk.K.lığında Fiziki yeterlilik testi (FYT) testlerine tabi tutulacaktır. Fiziki yeterlilik testi (FYT); 1500 m. koşu, şınav ve mekik branşlarında yapılacaktır. Adaylar her branştan en az bir puan almak zorundadır.

Giriş koşullarını taşıyan şehit, malul gazi ve muharip gaziler ile anne, baba, eş ve çocukları, başvuru kılavuzunda belirtilen şartları taşımak ve sınav/seçim aşamalarında başarılı olmak şartıyla şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanı dahilinde değerlendirilecek, bu adaylar arasında yapılacak başarı sıralamasına göre ilgili Kuvvet Komutanlığına ait toplam kontenjanın yüzde beşine kadarı temin edilecektir. Şehit, malul gazi ile muharip gazi kontenjanına giremeyen adaylar diğer adayların başarı sıralamasına dahil edilecektir.

Ön başvurusu kabul edilecek adayların seçim aşamalarının (sağlık raporu işlemleri hariç) 16-20 Eylül 2019 tarihleri (Taslak) arasında Ankara 'da yapılması planlanmaktadır.

Başvuru Kılavuzuna ulaşmak için tıklayın. Başvuru yapmak için tıklayınız.

Son Başvuru Tarihi: 06 Ağustos 2019

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