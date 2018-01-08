MSB Subay , Astsubay Alımı Başvuru Tarihleri Açıklandı! (Başvurular ÖSYM'den Yapılacak)

Bakanlıktan Astsubay, Subay Alımına İlişkin Resmi Son Dakika Açıklaması! (Başvuru Tarihleri Açıklandı)

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden subay , astsubay adayı öğrenci alımıyla ilgili beklenen duyuru geldi.

Bakanlık resmi sitesinden yapılan açıklamada, öğrenci alımıyla ilgili başvuruların 9 Ocak ile 15 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM resmi sitesinden kabul edileceği belirtildi. Bakanlık duyurusunda, "Millî Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurular 9 Ocak 2018 tarihinde başlaycak. Başvurular 9 Ocak 2018 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında www.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, alımlarla ilgili bugün, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" demişti.

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