Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
ALTIN
DOLAR
STERLIN
EURO

MSB Subay , Astsubay Alımı Başvuru Tarihleri Açıklandı! (Başvurular ÖSYM'den Yapılacak)

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden subay , astsubay adayı öğrenci alımıyla ilgili beklenen duyuru geldi.

banner396

MSB Subay , Astsubay Alımı Başvuru Tarihleri Açıklandı! (Başvurular ÖSYM'den Yapılacak)

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden subay , astsubay adayı öğrenci alımıyla ilgili beklenen duyuru geldi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 15:14
MSB Subay , Astsubay Alımı Başvuru Tarihleri Açıklandı! (Başvurular ÖSYM'den Yapılacak)

Bakanlıktan Astsubay, Subay Alımına İlişkin Resmi Son Dakika Açıklaması! (Başvuru Tarihleri Açıklandı)

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sitesinden subay , astsubay adayı öğrenci alımıyla ilgili beklenen duyuru geldi.

Bakanlık resmi sitesinden  yapılan açıklamada, öğrenci alımıyla ilgili başvuruların 9 Ocak ile 15 Şubat 2018 tarihleri arasında ÖSYM resmi sitesinden kabul edileceği belirtildi. Bakanlık duyurusunda, "Millî Savunma Bakanlığı, Millî Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu ile Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu'na başvurular 9 Ocak 2018 tarihinde başlaycak. Başvurular 9 Ocak 2018 ve 15 Şubat 2018 tarihleri arasında www.osym.gov.tr adresinden yapılabilecek." ifadelerine yer verildi.

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, alımlarla ilgili bugün, "Dış kaynaktan acil ihtiyacımızı karşılamak amacıyla 2018 yılında Kara Kuvvetleri Komutanlığımız için 2 bin 427 subay, 2 bin 657 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığımız için 693 subay, 836 astsubay, Hava Kuvvetleri Komutanlığımız için 341 subay, bin 899 astsubay, Özel Kuvvetler Komutanlığımız için ise 300 subay, 600 astsubay olmak üzere toplam 3 bin 761 subay ve 5 bin 992 astsubayımızın yetiştirilmesi planlanmaktadır" demişti.

KPSSCAFE.COM.TR - ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 08.01.2018 15:19
Anahtar Kelimeler:
MsbMsb Subay AstsubayMsb Subay Astsubay Alımları
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
Yas1n 3 saat önce

Sartlar ne acaba

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
00 3 saat önce

Bù alımlar bayan alımı mı acaba?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Muttalip 3 saat önce

Başvuru şartları nedir?

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Pöh göksel 3 saat önce

Başvuru şartları nelerdir ???

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Nazzz 3 saat önce

Şartları yazmıyo kadın alımı var mı o da yazmıyo

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Ali 3 saat önce

Kpss olacak mı

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Yk 3 saat önce

Once basvuru şartlarını acıklasanz

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Avatar
Mehmet 2 saat önce

Başvurular nereye yapılıcak

Cevapla
Beğenmedim! (0)
Tüm Yorumlar
İlgili Haberler
Dikkat! MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Son Günler !
Dikkat! MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alımı Başvurularında Son Günler !
MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Askeri Personel Alıyor (4 Bin TL Maaş-80 Bin TL Tazminat)
MSB En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Askeri Personel Alıyor (4 Bin TL Maaş-80 Bin TL Tazminat)
MSB 4 Bin Lira Maaşla En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alıyor (80 Bin TL Tazminat)
MSB 4 Bin Lira Maaşla En Az İlkokul Mezunu Sözleşmeli Er Alıyor (80 Bin TL Tazminat)

banner389

banner394

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim