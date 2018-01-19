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MSB Sınıf Subay Alım İlanı Yayımlandı (Bayan-Erkek)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve bayan-erkek sınıf subayı alımı başvuru kılavuzu adayların erişimine açıldı. Peki sınıf subayı alımlarına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

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MSB Sınıf Subay Alım İlanı Yayımlandı (Bayan-Erkek)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından bir ilan yayımlandı ve bayan-erkek sınıf subayı alımı başvuru kılavuzu adayların erişimine açıldı. Peki sınıf subayı alımlarına kimler başvurabilir? Başvuru şartları nelerdir? Başvurular nasıl yapılacak?

19 Ocak 2018 Cuma 17:30
MSB Sınıf Subay Alım İlanı Yayımlandı (Bayan-Erkek)

Milli Savunma Bakanlığı tarafından Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sayfası üzerinden bir ilan yayımlandı ve sınıf subay alımı yapılacağı açıklandı.

MSB tarafından yayımlanan ilanda, Hukuk Fakültesi mezunları arasından Hukuk Sınıfı Subay alımı yapılacağı belirtildi. İlgili alıma başvurular 9 Şubat tarihine kadar alınacaktır.

Baivuru Şartları

# Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,

# Kamusal hakları kullanmaktan geçici veya süreli yoksun bırakılmamış olmak,

# Sicil kaydı temiz olması,

# Erkek adaylar için yedek subay olma koşullarını taşımak.

# Subay naspedilmek için 926 sayılı TSK Personel Kanunu’ndaki şartları taşımak.

# Yapılacak sınav ve mülakatta yeterli not almış olmak,

# Dış kaynaktan başvuran adaylar için TABLO-1’de yer alan branşlarda Fiziki Yeterlilik Testinde (FYT), iç kaynaktan başvuran adaylar için TSK Beden Eğitimi ve Spor Yönergesi (MY 170-1 (C))’nde yer alan çizelgelere ve yaş durumuna göre Fiziki Yeterlilik Değerlendirme Testinde (FYDT) başarılı olmak.

# Güvenlik soruşturması olumlu sonuçlanmış olmak. 

# Türkiye’deki hukuk fakültelerinden veya denkliği Yüksek Öğretim Kurulu tarafından onaylanmış yabancı bir hukuk fakültesinden mezun olmak,

# 01 Ocak 2018 tarihi itibarı ile düzeltilmemiş nüfus kaydına göre; -6- (a) Lisans düzeyinde mezunlar için 27 yaşından büyük olmamak (01 Ocak 1991 ve daha sonraki tarih doğumlular), (b) Lisansüstü eğitimini tamamlamış,

Başvuru

Milli Savunma bakanlığı sınıf subayı alımına başvuru yapacak adayların Milli Savunma Bakanlığının www.msb.gov.tr internet adresindeki başvuru formunu doldurarak müracaatlarını internet üzerinden yapması gerekmektedir.. Şahsen, posta, dilekçe veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

Başvuru kılavuzu

MSB sınıf subayı alımı başvuru kılavuzu için TIKLAYIN

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>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


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Ahmet 2 saat önce

Astsubay alımlarında lise mezunları yaş 27 olsun okadar açık var diyorsunuz ozaman fırsat tanıyon subay almlarında var bu yaş ancak lisans istiyorlar astsubay alımlarında da lise mezunu yapımda girelim saygılar

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