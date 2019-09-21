MSB Muvazzaf Subay ve Astsubay Alımı Yapacak! İşte Başvuru Tarihi ve Başvuru Şartları...

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Personel Temin Dairesi Başkanlığı tarafından Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay alımı yapılacağı açıklandı. Yapılan açıklamada Dış Kaynaktan yapılacak alımların 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacağı belirtildi. İşte detaylar...

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI 2018 YILI DIŞ KAYNAKTAN BANDO SINIFI MUVAZZAF SUBAY VE ASTSUBAY ALIMI





1. MSB 2018 Yılı Dış Kaynaktan Bando Sınıfı Muvazzaf Subay ve Astsubay Alım Faaliyetleri 25-26 Eylül 2019 tarihlerinde yapılacaktır.

2. Seçim Aşaması Faaliyetlerine çağrılan tüm adaylar, 25 Eylül 2019 saat 08.00'da MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim Aşaması Faaliyetleri:

Birinci Gün;

a. Genel Kültür Sınavı

b. Evrak Kontrol

c. Fiziki Değerlendirme

ç. Kişilik Değerlendirme Testi

d. Fiziki Yeterlilik Testi (Spor)

İkinci Gün;

a. Mülakat (MEBS Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Mamak/ANKARA)

b. Müzik Yeterlilik ve Müzik Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (Hava Kuvvetleri Bando ve

Merasim K.lığı Kirazlıdere/ANKARA'da icra edilecektir.)

c. Sağlık Kurulu Raporu işlemleri aşamalarından oluşmaktadır.

4. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

5. Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adayların tek hekimden (Aile hekimi, Toplum Sağlığı Merkezi, SGK ile anlaşmalı Tıp Merkezleri ve Polikliniklerden) "Adayın spor yapmasında sakınca olmadığına dair rapor" alarak, ilgili rapor ile sınava gelmesi gerekmektedir. Bu raporu olmayan adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılamayacaktır.

6. Başvuru kılavuzunda yer alan "Bando Sınıfı Astsubay Adayları TABLO-2'de belirtilen kaynak okul bölümlerine uygun en fazla 2 enstrüman branşında tercih yapabilecektir" maddesi gereğince ikiden fazla tercih yapan adayların tercihleri evrak kontrol aşamasında iki tercih olacak şekilde güncellenecektir.

7. Cep telefonu ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

8. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeleri beraberinde getireceklerdir.

9. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

10. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

11. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

12. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

13. Seçim aşaması faaliyetleri süresince adaylara öğle yemeği verilecektir.

14. Başvuru kılavuzuna ulaşmak için tıklayınız...

15. Başvuru sonucunuzu görmek için tıklayınız...



Karşılaştığınız sorunlarla ilgili olarak öncelikle https://personeltemin.msb.gov.tr genel ağ (internet) adresine bakınız.





Bando Sınıfı Muvazzaf Subaylığa ve Astsubaylığa Kimler Başvurabilir?, Başvuru şartları nelerdir? ve merak edilen tüm sorunlar için BURADA YER ALAN başvuru kılavuzunu dikkatlice inceleyiniz. Başvuru kılavuzuna dair sorularınız olursa sosyal medya hesaplarımızdan bize mesaj gönderebilirsiniz.

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